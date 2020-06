Justin Bieber, acusado de abusos sexuales

Varias fans han acusado a Justin Bieber de haber abusado sexualmente de ellas entre 2014 y 2015. Han salido a la luz unas impactantes confesiones en las que las supuestas víctimas detallan los encuentros que tuvieron con el intérprete, cómo las trataba y cómo fueron los abusos sexuales.

Una de las jóvenes hizo público este sábado su testimonio en Twitter, después de que otras dos lo hicieran previamente. "Si Justin llega a ver esto, sabe quién soy. Sé que te acordarás. Espero que tu vida sea un infierno después de esto y que te ahogues en la culpa, ha relatado Danielle para dar comienzo a un espeluznante suceso: "El 9 de marzo de 2014 fui sexualmente abusada por Justin Bieber. Estaba con su exnovia en un concierto en Houston, Texas. Yo y dos amigos nos enteramos de que Scooter (el mánager) tenía un evento en Bangers Sausage House esa noche en Austin, Texas. Cody Simpson, Tory Kelly, The Wanted y más fueron al evento. Más tarde, Justin Bieber sorprendió a la audiencia de unas 100 personas y cantó un par de canciones. Mis amigas y yo estábamos disfrutando de la noche hasta que un hombre se nos acercó y nos dijo que si queríamos esperar a conocer a Justin cuando terminase el 'show'. Obviamente dijimos que sí. Mis amigas y yo creíamos que fue raro al principio, pero nos quedamos hasta el final porque éramos fans. Justin se acercó hacia nosotras, se sacó un par de fotos y habló unos 20 minutos. Justin y otro hombre nos invitaron al Four Seasons Hotel. Al llegar, el amigo de Justin se llevó a mis dos amigas y él me llevó a otra habitación. Me hizo prometer que no diría nada a nadie o tendría un problema legal. Me pidió mi teléfono y lo puso a cargar. Le pregunté si era una excusa para quitármelo y me dijo que le acompañase a la cama", ha confirmado. Un durísimo testimonio que ha sido acompañado de una acusación en la que Danielle confirma que Justin comenzó a tocarla y a desnudarla sin su consentimiento.

Acto seguido se sumó otra chica llamada Kadi, en las denuncias hacia el artista. En su caso, aseguró que e el 4 de mayo del 2015 se encontraba en Nueva York,tratando de hacerse una foto con la estrella y que al día siguiente uno de los guardaespaldas del cantante le dio su número de teléfono, aunque ella asegura que no le correspondió dándole el suyo. Más tarde, la joven fue invitada al hotel en donde se hospedaba Bieber y le pidió que hablara un poco en francés. Según Kadi, el cantante la acosó sexualmente en el baño de la habitación de hotel.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Acciones legales

Tras el revuelo provocado en las redes, el canadiense ha decidido pronunciarse para defenderse y poner punto final a este asunto: "Normalmente no respondo cosas ya que llevo toda mi carrera lidiando con acusaciones extrañas, pero después de hablar con mi mujer y con mi equipo he decidido hablar sobre el tema. Los rumores son rumores pero el abuso sexual es algo que no me tomo a la ligera. He querido hablar de esto y por respeto a todas esas víctimas que lidian con estos problemas, y he querido asegurarme de que tenía todos los detalles antes de hacer ninguna declaración", dice Bieber.

Más tarde, el músico adjuntó una serie de pruebas como fotografías de facturas para demostrar que no coincide la localización en la fecha señalada en la que tuvo lugar el supuesto abuso sexual, así como ha publicado el resguardo de la factura del hotel en el que se alojó.

Al parecer en una de las supuestas noches en las que abusó de una de las fans se encontraba con Selena Gomez, su exnovia: "No hay verdad en esta historia. De hecho, como demostraré, nunca estuve en ese lugar. Según dicen, sorprendí a una multitud en Austin, donde aparecí en el escenario con mi asistente y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabía es que asistí a ese concierto con mi entonces novia Selena Gomez, y no estuvimos alojados en el Four Seasons, sino en un AirBnb", puntualiza.

"Cada denuncia de abuso sexual debe tomarse muy en serio. Sin embargo, esta historia es realmente imposible y es por eso que trabajaré con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales", concluye.