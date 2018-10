Katy Perry busca alivio en su línea de zapatos y anuncia que deja la música

De manera un tanto sorpresiva, Katy Perry anunció que se tomará un receso de la música para concentrarse en otros aspectos de su vida, incluyendo su romance con Orlando Bloom, su salud mental y su propia línea de zapatos, a la cual le ha dedicado todo su esfuerzo y que incluso considera como parte de su rehabilitación emocional

Después de un año de trabajo espiritual y emocional, la intérprete reveló que está necesitando alejarse de la música para enfocarse de lleno en su salud mental. "Estoy de gira desde hace como 10 años, así que ahora voy a descansar. No voy a meterme derecho en crear otro disco", dijo Perry. Y agregó: “Estoy intentado encontrar el equilibrio para no excederme e intentando mantener los pies sobre la tierra".

PROUD to be covergirl for @FootwearNews & even PROUDER to announce 📢❗I will be on @QVC 10/10 at 10p ET, launching MY collection & on 10/11 at 6p ET for FFANY, all for a GREAT cause & a STEP (I did that) in finding a cure❗📢 Sneak peek here: https://t.co/nTGyyOLckN 😩❤😩❤😩 pic.twitter.com/vifpd2B5hh