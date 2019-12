Kristen Stewart es la actriz de la década

Con motivo de la entrada del nuevo año, la Asociación de Críticos de Hollywood (HCA), presidida por Scott Menzel, ha impulsado unos galardones que, además de elegir a las películas y los intérpretes de la temporada, también reconoce a algunos artistas por su trabajo a lo largo de estos últimos 10 años. Así, el premio a la actriz de la década será para Kristen Stewart, que debutó en la gran pantalla y en el teatro siendo una niña, a pesar de confesar que en alguna ocasión fue rechazada en los cástings por su aspecto masculino.

A sus 29 años, la actriz estadounidense, hija del productor televisivo John Stewart y de la guionista Jules Mann, ha logrado convertirse en toda una estrella de la gran pantalla pese a sus radicales cambios de imagen y su escrupulosa selección de papeles. Asegura que solo trabaja en aquellas historias que considera necesarias para el público. Además, en lo personal, ha sido valiente al reconocer públicamente que es lesbiana, rompiendo así los estereotipos que todavía imperan en Hollywood.

Uno de los momentos clave en la trayectoria profesional de Stewart fue protagonizar las cinco películas de la saga de vampiros Crepúsculo junto a Robert Pattinson y Taylor Lautner. Convertirse en estrella planetaria a los 18 años «no fue fácil», ha comentado la actriz en más de una ocasión. «Fue un período realmente difícil en mi vida. Era muy joven y cometí muchos errores», como lidiar con la relación con Pattison. Se sintió «devorada» por la saga y todo el fenómeno fan que acompañó a cada estreno. También tuvo que afrontar el ser considerada una mala influencia para los adolescentes tras ser fotografiada fumando marihuana.

Tras dar vida a Bella Swan, Stewart dio un giro en su trayectoria y se consagró como musa indie trabajando a las órdenes de directores de la talla de Ang Lee (Billy Lynn), David Fincher (La habitación del pánico), Olivier Assayas (Personal shopper), Kelly Reichardt (Certain women), Woody Allen (Café Society) o Greg Mottola (Adventureland). Actualmente la podemos ver en cartel en un nuevo remake de de Los ángeles de Charlie.

Embajadora de Chanel, ahora sopesa la posibilidad de convertirse en la nueva heroína de Marvel. «Un agente me llegó a decir que me hiciera un favor a mí misma y no me paseara de la mano de mi novia si quería aparecer en una película de Marvel», explicaba Stewart en una entrevista reciente publicada en la edición estadounidense de Harper’s Bazaar.

La actriz no será la única galardonada en la gala del próximo 9 de enero. Denis Villeneuve será también reconocido como director de la década tras unos años de grandes éxitos para la crítica y el público con La llegada, Blade Runner 2049, Sicario, Prisioneros y Enemy. El guionista y director canadiense, de 57 años está enfrascado ahora con la próxima versión de Dune. También será premiada Daniela Taplin Lundberg como la productora de la década por su trabajo en Los chicos están bien o Harriet.

DIVERSIDAD / «La creación y el objetivo de esta organización siempre ha sido celebrar la película al tiempo que abraza la diversidad y eleva las voces subrepresentadas», afirmó recientemente afirma el presidente de HCA, Scott Menzel. «A medida que seguimos presionando por el cambio queremos ser parte de la solución, lo que significa construir lentamente una comunidad de críticos apasionados que reflejen a EEUU y al mundo en general», sentenció.