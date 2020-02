La Isla de las Tentaciones: tres parejas muertas y una herida

La Isla de las Tentaciones llegó el martes a su fin. Los diez concursantes volvieron a reencontrarse (Cuatro, 22.45) en su hoguera final tras varias semanas separados. Cinco parejas entraron en el programa para poner a prueba su amor, pero la batalla de los celos fue cruenta y dejó tres parejas muertas y una herida: Fani y Chrístofer (el protagonista del meme del año: «¡Estefaníaaaaa!») dejaron su relación, igual que Susana y Gonzalo y Andrea e Ismael, mientras que Fiama y Álex, al parecer, se han perdonado, no sin una lluvia de reproches por parte de ella. Un desafortunado comentario de Álex con otro concursante desaparecido semanas atrás, Julián, arrojó una sombra de montaje sobre la pareja que dolió a Fiama.



Ismael decidió no perdonar la infidelidad de Andrea con Óscar, y se fue solo. «Quiero decirte que te respetes y te valores y así podrás respetar el día de mañana a tu pareja», le espetó Ismael. Su ex, tras romper a llorar al reencontrase con su novio –«he hecho lo que he sentido», se justificó–, volvió a sonreír tras ver a su nuevo chico, Óscar, entrenador personal malagueño, con quien abandonó la isla. Ambos han protagonizado un tórrido romance bajo las sábanas de la Villa.



El giro de guion de la noche fue sin duda la reacción de Rubén, el tentador que logró romper la sólida relación de Fani con Chrístopher. Tras asegurar que «si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo, ¿por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?», se negó a volver de la isla junto a Fani. «Estoy dolida, me lo dice el último día y en mi hoguera, teníamos una complicidad muy grande. Él se lo pierde», aseguro ella.



La ruptura más dolorosa fue la de Susana y Gonzalo, pues aunque ninguno de los dos ha sido infiel a su pareja, los torpes comentarios del sevillano sobre Katerina («es que mueves mucho las tetas y me mareo») dolieron a la ganadora de GH14. «Por favor, confía en mí. Por favor te lo pido. Yo te lo voy a explicar todo», imploró Gonzalo. Pero fue en vano.



Adelina y José cerraron el programa con un apoteósico (y cursi) final con anillo de compromiso incluido. Tras un sinfín de besos, abrazos y te quieros, vino la pedida de mano. «No quiero despertar más días sin ti», le dijo el guardia civil a su novia, como si del título de un bolero se tratara. Hoy, Tele 5 (22.45) muestra la vida de los protagonistas seis meses de su estancia en la isla. H