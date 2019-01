Lady Gaga atiza al cantante R Kelly

Las acusaciones de abuso sexual contra el cantante estadounidense R Kelly, de 52 años, vuelven a la palestra tras la emisión de un documental que ha movido a las autoridades a reabrir la investigación. Además de las pesquisas policiales, artistas de peso como Lady Gaga han actuado ya contra él. Ayer anunció que ha borrado de iTunes la canción What Do What U Wan que grabó junto a Kelly en el 2013, y ha expresado su apoyo a las víctimas animándolas a contar lo sucedido. Gaga, que también sufrió abusos a los 19 años, manifestó: «Apoyo a estas mujeres al 1.000%, créalas, sé que están sufriendo, sus voces deben ser escuchadas». Dijo que no volverá a colaborar con Kelly y lamentó no haber hablado antes.

El artista, famoso en los años 90, intentó sin éxito evitar la emisión de los seis episodios de Surviving R.Kelly, que emitió el canal Lifetime entre el 3 y el 5 de enero y donde se exponían las acusaciones contra él por agresión sexual y psicológica realizadas por distintas mujeres, algunas menores de edad cuando presuntamente sufrieron los daños.