Lady Gaga: 'La gente vio amor, es lo que queríamos'

Este año había bien poco que rascar en la gala de los Oscar. Así que la prensa más almibarada empezó a estirar de uno de los momentos más emotivos. Cómo interpretar el número musical que se marcaron Lady Gaga y Bradley al piano. Ella con su Armani , su collar de Tiffany's y su recogido, él que se sienta junto a ella frente al Steinway, mejilla contra mejilla, mirándose, derritiéndose, pero sin beso final.

El rodaje y la promoción de 'Ha nacido una estrella' los ha unido durante meses. Pero, hasta qué punto? Era ese el motivo de la reciente ruptura del compromiso entre Lady Gaga y su prometido Christian Carino, con el que se iba a casar este año? El guion estába servido.

Por eso, unos días después de ese momentazo en el Dorothy Theather de Los Ángeles, con director y actriz interpretando 'Shallow', a la postre la mejor canción original, ha sido ella quien ha tenido que comentar la galante jugada. Y sí, la artista, de 32 años, ha confirmado que hay química entre ambos. "Sí, la gente vio el amor, y adivina qué? Eso es exactamente lo que queríamos que se viera, ha explicado en una entrevista en un programa de televisión.

Shallow' es una canción de amor. 'Ha nacido una estrella' es una historia de amor. Fue muy importante para los dos que hubiera esa conexión todo el tiempoCuando cantas canciones de amor eso es lo que quieres que la gente sienta. Soy una artista y creo que Bradley y yo hicimos un buen trabajo Te engañé!", le dijo al presentador Jimmy Kimmel.

Gaga ha recordado que fue Bradley Cooper quien organizó cómo sería esa actuación en la gala, dónde se situarían ambos y dónde estarían incluso colocadas las cámaras. Ese su gran momento. "Además de protagonizar y producir al película, quiero recordar que Bradley es un músico. Lo que más me gustó de todo esto fue la emoción que tenía porque todo Hollywood le viera cantar en directo", ha recordado orgullosa del tandem que forman. La pareja se abrazó para recibir la ovación del público y se dirigió a sus asientos. Y allí estaba la modelo rusa Irina Shayk, novia y madre de la hija de Bradley Cooper, que no paró de aplaudir a su pareja y de felicitar a la cantante.

Estos días han sido varios los que han especulado sobre la relación entre la actriz y el director ha traspasado la pantalla y que ambos mantienen una verdadera relación. Es la teoría de la exesposa de Cooper, Jennifer Esposito, que estuvo casada con él cinco meses y no tiene precisamente palabrar cariñosas hacia su ex. O la ex Spice Girl, Mel B, que le ha faltado tiempo para señalar que Gaga "coqueteaba" con el intérprete de 'Resacón en Las Vegas' delante de Irina Shayk.

"Nada podría ser más especial que compartir este momento en los Oscar con un verdadero amigo y genio artístico, escribió la intérprete de 'Born this way' en su Twitter tras finalizar su aclamada actuación en los Oscar junto a Cooper y antes de fotografiarse para una sesión de fotos para la revista 'Time' con otra "enemiga irreconciliable", la cantante 'Madonna".