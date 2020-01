El lujo se vuelca con el año chino de la rata

El mercado del lujo tiene a China en sus altares como fabricante, pero también como consumidor. Por eso, ante la inminente llegada del nuevo año del calendario lunar chino, el de la rata, el próximo sábado 25 de enero, las principales marcas de lujo exhiben sus campañas y productos. Para los chinos será el 4718 y abrirá un nuevo ciclo de 60 años, una nueva era.

En este día se inicia un periodo lleno de celebraciones, conocido popularmente como Festival de Primavera. La gente visita a sus familiares, se preparan comidas especiales y se lanzan fuegos artificiales. La rata, en el zodiaco chino, es apasionada, encantandora, inteligente y optimista. Los nacidos bajo este signo son considerados nobles, sabios e inteligentes.

Gucci hizo su entrada triunfal en el 2020 gracias a su nueva colección en colaboración con el coloso Disney: no olvidemos que Mickey Mouse es ratón al fin y al cabo. La firma italiana que tiene como director creativo a Alessandro Michelle ha localizado su campaña publicataria en Disneyland, firmada por el director Harmony Korine (The beach boom). No faltan camisetas, sudaderas, cazadoras, gabardinas y zapatillas vintage en las que el célebre ratón de Walt Disney aparece en los laterales en diferentes tamaños. El año pasado, el del cerdo, Gucci mostraba la vida cotidiana de unos jóvenes neoyorquinos con sus puercos mascota.

La firma italiana Etro ha hecho algo parecido, pero en su caso el personaje principal es el ratón Jerry, de Tom y Jerry, otro icono. Y pensando en su clientela asiásita, que es mucha, la británica Burberry se ha puesto también las pilas. De hecho, a finales de año, la firma llegó a un acuerdo con la empresa tecnológica china Tencent para desarrollar una línea de productos específica para ese mercado en alza, disponibles tambien on line. De ahí una colección cápsula -una selección más reducida de prendas y complementos- con la que celebrar el año de la rata.

La apuesta del director creativo Riccardo Tisci cuenta con el mítico monograma, emblema de la casa, renovado e inspirado en el zodiaco chino. Son prendas en color rojo -símbolo de alegría, vitalidad y prosperidad- para hombre, mujer y niño, con precios que oscilan entre los 150 y los 2.390 euros. A destacar el bolso Lola y las versiones reeditadas de sus zapatillas deportivas. La cara visible es la actriz y productora china Zhoy Dongyu.

Para los amantes de lo muy exclusivo, la firma de relojes Piaget, perteneciente al grupo suizo Richemont, presenta un reloj del que solo se han fabricado 38 unidades. Se inspira en el signo zodiacal y presenta a dos roedores, uno a cuatro patas y el otro de pie sobre sus patas traseras, realizados con esmalte y oro en la esfera. En el bisel contiene 78 diamantes. Su precio ronda es de 55.300 euros.

También la firma suiza Vacheron Constantin ha realizado unos relojes con un roedor en la esfera. Y Chopard presenta el Urushi Year of the rat, que presenta a una rata dorada de pie sobre una espiga de maíz, símbolo de la abundancia, junto a un caqui, que representa la longevidad. Solo existen en todo el mundo 88 unidades.