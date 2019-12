Marta Sánchez dice que fue «una Rosalía»

Marta Sánchez la ha vuelto a liar en las redes sociales. Todo gracias a unas declaraciones que ha realizado en una entrevista para La Voz de Galicia en las que trata desde un punto de vista muy crítico aspectos como la influencia de la edad en la trayectoria de un artista, su percepción personal de haber sido manipulada por las discográficas Y su capítulo con el himno de España.

«Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado». Unas palabras de Marta Sánchez que no han sentado muy bien a todos los seguidores de la intérprete de El Mal Querer.