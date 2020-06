El mensaje de Ana Obregón a su hijo

Álex Lequio habría cumplido 28 años ayer si el cáncer no hubiese acabado con su vida el pasado 13 de mayo. En un día tan señalado, sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, quisieron dedicar un mensaje a su hijo. La actriz dejó claro su profunda tristeza: «Hace 18 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegastes la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado», escribe junto a una imagen en la que ella sostiene entre sus brazos a su hijo recién nacido.

Por su parte, Alessandro también recordó a su hijo con una foto en la que está junto a Ana Obregón, los dos riendo y con una copa de vino en la mano. Una imagen que va acompañada de un escueto mensaje en inglés: Miss you much (te echo mucho de menos).

El funeral, que no se pudo realizar por el covid-19, será el 30 de junio en una parroquia en La Moraleja.