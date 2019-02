Miley Cyrus versus Liam Hemsworth

La cantante Miley Cyrus, recientemente casada con el actor Liam Hemsworth, acudió el lunes en Los Ángeles a la premiere de la película Isn’t It Romantic (¿No es romántico?) en lugar de su marido, uno de los protagonistas de esta comedia edulcorada. Su marido estaba indispuesto y ella ocupó su lugar. Cyrus, que llevaba un espectacular y vaporoso vestido rojo de Valentino, respondió acerca del amor y de su reciente estado civil. A la pregunta de «¿Qué es lo más romántico que has hecho nunca?», dijo: «Seguramente es lo que estoy haciendo ahora. Estoy aquí, bien arreglada y sin una pareja para promocionar la película de mi chico. Eso está bastante bien, me debe una». Por su parte, Liam Hemsworth comunicó el porqué de su ausencia a sus fans vía Instagram. «Siento no haber estado ahí esta noche, chicos. He tenido que soportar unos problemas de salud bastante molestos estos dos últimos días. ¡Por suerte tengo a la mejor chica del mundo para ir en representación mía!». Así se disculpó y agradeció el esfuerzo a su mujer.