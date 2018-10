El millonario despido de Kevin Spacey de la serie House of Cards de Netflix

El escándalo de presunto comportamiento inapropiado protagonizado por el actor Kevin Spacey fue un duro golpe en imagen, credibilidad y de marca para Netflix, y ahora que se pudo conocer un estimado del monto que esto representó para la popular plataforma de contenidos online, también fue un misil directo a sus finanzas.

El portal Buzzfeed informó en su momento sobre la desvinculación de Kevin Spacey de House of Cards, y ahora se sabe que este movimiento de la plataforma de entretenimiento pudo representar una indemnización para el actor de cerca 40 millones de dólares, si se tiene en cuenta también que Spacey iba a protagonizar una película biográfica sobre la vida de Gore Vidal que tuvo que ser desechada a último momento.

Además, la caída en desgracia de Spacey significó un duro revés no solo para Netflix sino también para las productoras asociadas a sus otros proyectos, como la película Billionaire Boys Club, que solo recaudó 126 millones de dólares en el día de su estreno en los EEUU.

INCERTIDUMBRE ENTRE LOS ACTORES

Además el escándalo mediático y financiero, Robin Wright, convertida en la nueva protagonista máxima de la serie que explora los secretos de la vida política en la capital política de los EEUU, dijo que el estallido de la primera acusación de presunto abuso sobre Spacey los dejó a todos con la incertidumbre de no saber qué sería del futuro de House of Cards.

"Nadie sabía realmente qué hacer" dijo Wright con respecto a la temporada final de la producción. "Pero luego dijimos que no podíamos decepcionar a nuestros fanáticos y decidimos terminarla de la forma que ya estaba propuesta y dando por finalizado el contrato".

La muerte en la ficción de Francis Underwood, el personaje encarnado por Kevin Spacey, fue algo que tuvo que ser introducido en la narrativa de forma forzada en el show ganador del premio Emmy que se posicionó como una serie de culto alrededor del mundo.

TERMINAR CON EL PERSONAJE DE SPACEY

La productora ejecutiva y escritora Melissa James Gibson también quiso darle un final acorde a su creación. "Nuestra mayor preocupación fue terminar la historia con dignidad".

Gibson explicó el difícil proceso de asimilación que implicó la partida de Spacey. "Fueron relaciones profundas y cercanas las que se generaron a lo largo del tiempo, todos estuvimos allí para apoyarnos los unos a los otros hasta el último momento".

"Sabíamos que negar la existencia de Francis Underwood sería algo deshonesto, tanto para la historia como para el show" agregó Gibson, quien además compartió que al momento de conocerse las noticias sobre los presuntos casos de abuso y acoso protagonizados por Spacey, ya se habían grabado 11 de los 13 episodios de la temporada final de House of Cards.

"Fue un golpe en la boca del estómago. Tuvimos que volver a escribir la historia lo más rápido posible y ni siquiera tuvimos tiempo de sentir la presión" dijo. La decisión de continuar con la grabación de la última temporada logró salvar los puestos de trabajo de alrededor de 2.500 personas. "Despidámonos a lo grande, démosles un gran final y terminemos el show como se debe" agregó Wright.

La temporada final de House of Cards tiene fecha de estreno el próximo 2 de noviembre con fanáticos y expertos de la industria que esperan con ansias poder ver el cierre de una de las historias más oscuras y a la vez vigentes de la pantalla chica, según dice el sitio Infobae.