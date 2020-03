Una modelo acusa al actor Timothy Hutton de haberla violado cuando tenía 14 años

Una mujer canadiense ha acusado al actor estadounidense Timothy Hutton, ganador del Oscar por 'Gente corriente' (1980), de haberla violado cuando era una niña de 14 años.

El portal 'Buzzfeed' ha publicado una extensa entrevista en la que la exmodelo Sera Johnston detalla su acusación en contra del intérprete por una violación que tuvo lugar presuntamente en 1983 en Vancouver (Canadá).

Timotty Hutton, por medio de un comunicado divulgado por su abogado y que recogen medios especializados como 'Deadline', ha rechazado "completa e inequívocamente" el testimonio de Johnston y asegura que no pasará "ni un minuto más dignificando estas acusaciones dado que son evidentemente falsas" y "están diseñadas" solo para extorsionarle y conseguir dinero.

OBJETO DE EXTORSIÓN

"Durante los últimos dos años y medio he sido objeto de múltiples intentos de extorsión por parte de una mujer llamada Sera Dale Johston para sacarme millones de dólares", ha comentado la estrella este lunes a 'Deadline', donde Hutton también explica que "ella me amenazó con que si no cumplía con sus demandas iría a la prensa". "Nunca agredía a la señora Johnston", remacha el actor, de 59 años.

Según las declaraciones recogidas por 'Buzzfeed', Johnston estaba con otras dos amigas adolescentes cuando conoció a tres hombres de unos veinte años, entre los que estaba Hutton.

Charlaron un rato en un restaurante y, a continuación, los hombres les dijeron si querían ir de fiesta con ellos al hotel en el que se hospedaba el actor. Una vez allí, siempre según el relato de Johnston, los hombres les ofrecieron bebidas y el actor se sentó junto a ella.

"Estaba acercándose mucho, sabes, como arrimándose y acariciando mis piernas y eso", cuenta la exmodelo. "Y yo estaba como: 'Creo que esto va a ir mal'", añade.

Johnston sostiene que el actor le decía que "todo iría bien" mientras le besaba en el cuello. Después, el actor la llevó a su cuarto, donde también estaba un amigo, la desnudó y la penetró.

"FUE EXTREMADAMENTE DOLOROSO"

"Me dolió muchísimo. Era muy doloroso. Dios. Sí, fue extremadamente doloroso. Horrible, horrible, absolutamente horrible", recuerda Johnston. La chica asegura que el amigo del actor le introdujo su pene en su boca.

El portal 'Buzzfeed' ha hablado con varias personas a las que Johnston, a lo largo de los años, les ha contado su versión de lo que sucedió con Hutton aquella noche.

En el 2017, los representantes legales de Johnston y Hutton mantuvieron encuentros para solucionar por la vía económica esta acusación, pero finalmente la mujer rechazó llegar a un acuerdo.

UN DETECTIVE DETRÁS DEL CASO

El año pasado, Johnston habló con la Policía de Vancouver y, según su abogado, hay un detective que está investigando este caso.

Un portavoz de la Policía ha manifestado que no pueden revelar los nombres de presuntos agresores o víctimas de casos así.

En el comunicado, el actor insiste: "Lo que realmente está sucediendo aquí es que los intentos de extorsión de la señora Johnston fracasaron, pero decidió seguir su amenaza para ir a la prensa con su historia falsa. Cuando me di cuenta de esto, fui al FBI, firmé una declaración jurada y presenté una denuncia penal contra ella por extorsión".

Además de 'Gente corriente', la carrera de Hutton incluye otras películas como 'Taps, más allá del honor' (1981), 'Distrito 34: Corrupción total' (1990), 'The Dark Half' (1993), 'French Kiss' (1995), 'Beautiful Girls' (1996) o 'La caja Kovak' (2006).