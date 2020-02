El momento lengua de Shakira es un canto a sus orígenes libaneses

Shakira y Jennifer López presumieron de orgullo latino durante la actuación del medio tiempo de la Super Bowl, en el que también actuaron las estrellas hispanas de música urbana J. Balvin y Bad Bunny. Fue un espectáculo grandioso de las divas, en el que Shakira volvió a hacer su famosa danza del vientre y donde innovó con un gesto que ha revolucionado Twitter: en un momento de su actuación se acerca a la cámara sacando y moviendo la lengua muy rápido y haciendo sonidos tribales.

El momento se ha hecho viral y se ha convertido en 'meme'. Entre todos, ha triunfado el montaje de la cantante colombiana con una cabra que también saca la lengua es el que más ha triunfado.

Además, el público está buscando explicaciones al original gesto de la artista.

Según altunos tuiteros, la lengua de Shakira hace referencia a la danza 'Son de Negros', de los Carnavales de Barranquilla (ciudad colombiana donde nació la cantante).

La comparsa Son de Negros recuerda con sus bailes la forma en la que los esclavos negros se burlaban de los españoles gesticulando exageradamente con su cara y con sus movimientos corporales.

ULULACIÓN PREISLÁMICA

Sin embargo, otros afinan más al ver en el gesto de Shakira un guiño a sus ancentros libaneses (por vía paterna). En esta cultura esta expresión se llama 'zaghrouta', una forma de expresar la alegría en las fiestas.

This is called zaghrouta. It is a way to express joy or happiness in Arab culture. Elements of it can also be found in other cultures even as far as music in the Balkans. https://t.co/bixdVn34vF