Música para levantar el ánimo

DUA LIPA

Suyo es el disco ideal de esta temporada para ensayar poses de ‘disco diva’ delante del espejo. Aunque Dua Lipa, londinense de padres albano-kosovares, tiene 25 años, el pop de pista de baile de su segundo álbum, ‘Future nostalgia’, chupa ideas, ritmos y estéticas de los 80 actualizándolos para las generaciones Y y Z. Tras el rutilante ‘Don’t start now’, himno ‘dance’ empoderador por el que Kylie Minogue habría matado (descubran su versión con coros y cuerdas), han llegado ‘Physical’ (letra y vídeo con guiños a la canción del mismo título de Olivia Newton-John) y ‘Break my heart’, con su línea de bajo ‘sampleada’ de ‘Need you tonight’, de INXS. Total, un tonificante festín pop que establece un hilo directo con álbumes como ‘Confessions on a dance floor’ (2006), de Madonna (con quien comparte uno de sus productores, Stuart Price) y que Dua Lipa sirve con su voz contralto, bien dispuesta para los graves, y su caída de ojos vagamente displicente.



J BALVIN

Con su disco anterior, ‘Vibras’ (2018), el colombiano José Álvaro Osorio llevó el reguetón, ese género que tantos disgustos suele causar a los mayores de 25, a un audaz territorio experimental, operación saldada con vítores de la crítica pop-rock (y con el salto a festivales como el Primavera Sound). Pero ‘Colores’ es otra cosa: un disco de reguetón más canónico, aunque disfrutable si se dejan a un lado los prejuicios con ese ritmo tropical. Balvin titula cada canción con un color distinto y reserva bombazos del calibre de ‘Amarillo’ (“y yo no me complico / ¿Cómo te explico? / Que a mí me gusta pasarla rico”) o ‘Rojo’, en cuyo vídeo aparece él, tras morir en un accidente de coche, cuidando de su esposa y de su hija desde el más allá. Reguetón refrescante y emotivo, para seguir bailando hasta que vuelva a salir el sol en nuestras vidas.

ALANIS MORISSETTE

El nuevo álbum de la cantautora pos-grunge de Ontario (Canadá) llegará el 1 de mayo, y allanando el camino tenemos ‘Smiling’, una canción de aire recogido y reconstituyente en la que clama por su crecimiento personal, enterrando viejas batallas y rencillas, y haciendo ondear su bandera blanca después de lo que ella llama “la anatomía de mi descalabro”. Compuesta para el musical ‘Jagged little pill’, que se estrenó el pasado diciembre en Broadway, la pieza es el segundo ‘single’ (después de ‘Reasons I drink’) de ‘Such pretty forks in the road’, que será su primer álbum con canciones nuevas en ocho años.

GREGORY PORTER

En su sencillo ‘Revival’, el poderoso cantante y compositor californiano apela al renacimiento individual “a través de la oscuridad / buscando la luz del día” y superando los miedos. Mensaje para fortalecer el alma en tiempos de incertidumbres, que Porter viste con tersos tejidos soul con resonancias de góspel (y con un video cuyo liliputiense protagonista va cobrando altura a medida que gana seguridad en sí mismo). El álbum, ‘All rise’, que representa su regreso a las composiciones propias tras el menú de versiones de ‘Nat King Cole & me’ (2017), iba a salir el 17 de abril, pero el lanzamiento se ha postergado al 28 de agosto. La espera vendrá salpicada por sorpresas: Porter ha anunciado “nuevas canciones y videos especiales” para las próximas semanas.



HINDS

Etiquetadas hasta ahora dentro del rock de garaje, estas madrileñas con proyección internacional abrazan el pop sin reservas en ‘Good bad times’, la canción que marca el rumbo de su nuevo álbum, ‘The prettiest curse’ (cuya edición se ha demorado un par de meses y verá la luz el 5 de junio). Tema de estribillo pletórico, con estrofas bilingües, que crece con aires de himno, augurando euforias festivaleras (cuando llegue el día), y que gira en torno a una relación que vive una de cal y otra de arena, como si entre sus miembros “hubiera una diferencia horaria”, apunta su cantante y guitarrista Carlotta Cosials. Hinds ilustran este tema de materia agridulce y dinámica vivificante con un video en el que aparecen como superheroínas ‘vintage’.



SOLEÁ MORENTE

La hija mediana de Enrique Morente se ha descolgado con un disco lleno de desparpajo rumbero, con guitarras calientes, palmas, jaleos y estribillos encantados. ‘Lo que te falta’ es lo que necesitábamos: arrolladoras canciones de pulso popular, con su firma como autora y tres cómplices, La Bien Querida, Jota (Los Planetas) y el productor del álbum, el francotirador ‘indie’ David Rodríguez (Bach is Dead, Beef, La Estrella de David). Un disco para sacudir nuestro confinamiento con rayos de luz primaveral y ecos de una tradición que va de la rumba catalana a Lola Flores a través de Bambino y María Jiménez.