La música de Shakira llega a los cines

Shakira tiene por delante un 2020 muy intenso, en el que destaca el concierto que ofrecerá con Jennifer Lopez en la Super Bowl, donde representará "a los latinos, que pasan por dificultades muy serias dentro y fuera de Estados Unidos, pero que allí podrán defender su cultura con la frente en alto".

En una entrevista con la agencia Efe, la cantante de Barranquilla (Colombia, 1977) se ha mostrado muy contenta del buen momento por el que pasa la música latina, "porque significa que los que controlaban las compuertas y no dejaban pasar a la música en español han perdido la batalla".

"Cuando yo empecé en Colombia ni tan siquiera había una escena para los artistas locales de música pop -ha recordado- y en Estados Unidos era difícil entrar porque había programadores de radio a los que sencillamente no les daba la gana de poner música en español".

EL DOCUMENTAL DE SU GIRA, EN EL CINE

Shakira superó aquellas barreras y muchas otras, como ella misma cuenta en el documental 'Shakira in Concert: El Dorado World Tour', en el que no solo transmite la energía que había sobre el escenario en su última gira, sino que también muestra lo que hay entre bastidores.

Happy trailer day! My concert film is coming to theaters in 60+ countries two months from today, on Nov 13!! I’m so psyched that people in Iceland, Bolivia, Greece, Pakistan and many more will get to be a part of this with me on the same day! Here’s the trailer just for you! pic.twitter.com/dybq6qvVYc