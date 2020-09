Nacho Vidal : "No soy un chamán; hice todo por salvar a Abad"

Nacho Vidal fue detenido a finales de mayo por la muerte del fotógrafo de moda toledano afincado en Valencia José Luis Abad en un ritual con una sustancia obtenida del sapo bufo, a la que denominan la molécula de Dios . El conocido actor porno, defendido por Daniel Salvador, de Vosseler Abogados, ha concedido una entrevista.

– ¿Qué pasó ese 28 de julio del 2019 en su casa, lo que motivó su detención un año después?

– Ese día vino a casa un amigo de mi prima [José Luis] que estuvo un mes y medio insistiéndole en que quería tomar la medicina del sapo. Mi prima le dijo que yo podía acompañarlo, porque no la puedes tomar solo. Tienes que estar con alguien que entienda y que pueda controlar, en caso de que vayas a darte un golpe o te caigas, y que te pueda reanimar. Vino, nos presentaron y hablamos. Le pregunté qué buscaba para tomar medicina . Me dijo que la había tomado antes y le fue muy bien y que quería volver a tomarla.

– ¿Por qué acudió a ti José Luis?

– Porque sabía que yo había tomado medicina como él […]. Quería que le acompañara.

– ¿Tu concertaste el encuentro?

– No. Mi prima. Vino a mi casa [José Luis] de la manera más amistosa posible. No había nada detrás, un comercio de nada, una venta de nada.

– Han dicho que cobraste, ¿te ha perjudicado?

– A mí lo que me ha perjudicado no solo es eso. Es un acoso y derribo del personaje de Nacho Vidal. Lo que están diciendo no es verdad. Hay un vídeo (grabado con el teléfono de José Luis) que dicen que es una prueba y lo entregué yo a su familia. Podría haberlo borrado, pero no lo hice. Por varias razones: describe lo que digo en mi declaración. Punto número dos: la familia merece ver cómo murió su hijo, qué pasó ahí […].

– ¿Qué ritual se practicó?

– En el momento en que empieza a grabar mi prima, le miro [a José Luis] a los ojos y le digo: ‘Yo no soy un chamán, no soy tu maestro, simplemente te voy a acompañar con la medicina . ¿Confías en mí?’ Él me dijo: ‘Sí, confío en ti’. Le abrazo, me aparto, se coloca la pipa en la boca, le doy fuego y chupa. Yo le digo: ‘Un poquito más, porque tienes que llenar lo máximo para tener la experiencia completa’. Cuando ya no puede más, yo cojo la pipa y le doy una calada.

– ¿Qué pasó?

– Cuando yo fumo, él se desploma. Lo cojo con Miguel, un amigo, y lo ponemos en el suelo. Él entra en una parada y se queda en catarsis. Repito, está grabado. Cuando veo que él no está respirando, lo atiendo. Es mentira que no lo socorrí. Hice todo lo que estuvo en mi mano para salvarle. Me tiré al suelo, lo recuperé. Hice 30-2 (boca a boca) lo mejor que pude. Le tiré agua (para que respirara) y lo recuperé. Después, empezó a revolverse por el suelo […]. Por eso dicen que yo no le atendí. No, perdona, estuvo 22 minutos respirando y moviéndose en el suelo y ese es el viaje . Llega un momento en el que veo que se movía mucho […]. ¿Cómo le llevo a la calma? Con campanas. Él estaba de espaldas en el suelo y respiraba muy rápido. Con su cabeza entre las piernas, hago sonar la campana. Y él empieza a relajarse. Yo pienso: ya está bien.

– ¿Cuándo te diste cuenta de que no era normal?

– Mientras estoy con la campana, miro si respira […]. De repente, la espalda hizo puff y se quedó quieta. Entonces le dije a mi prima que dejara de grabar y llamara a una ambulancia. Le empecé a hacerle el 30-2, porque no era normal. Mi prima llamó a la ambulancia, que tardó unos 45 minutos.

– ¿Sabías las consecuencias que comporta tomar el sapo?

– Jamás. La medicina no te mata, mata otras cosas, pero está bajo secreto de sumario.

– ¿Estás afectado?

– Lo único que me preocupa es la patada que se ha llevado la familia y la que me he llevado yo. ¿A ti se te ha muerto alguien en las manos? ¿Has sentido a alguien morirse en tus brazos? ¿Cómo te queda la cabeza después de haber intentado hacer todo lo que has podido por esa persona? ¿Que todos los días pases por delante de donde el chaval murió y que te hagan sentir como una mierda? ¿Tanto duele pensar que hay gente buena, que ayuda a otras sin cobrarles? Pues aquí está sentado uno.