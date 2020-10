Nicole Kidman habla por primera vez sobre su matrimonio con Tom Cruise

Nicole Kidman y Tom Cruise formaron la pareja más mediática de Hollywood en la década de los 90. Se casaron en secreto, convirtiéndose en un matrimonio de película, y tras 11 años juntos, se divorciaron en silencio.

Y es que los motivos de su ruptura nunca trascendieron. Ninguno de los actores ha querido hablar sobre loss motivos de su separación. Aunque la sombra de la Cienciología y el rodaje de 'Eyes Wide Shut', de Stanley Kubrick, siempre han estado bajo sospecha. Ahora, la intérprete, de 53 años, ha respondido por primera vez a la pregunta de si aquel rodaje tan complejo, afectó realmente a su relación con Cruise.

"Entiendo que eso encaje con la narrativa que el público se ha creado viendo lo que ocurrió después, pero yo definitivamente no lo veo así. En aquel entonces Tom y yo estábamos felizmente casados", afirmó Kidman en la entrevista para 'The New York Times'. "Cuando terminábamos de rodar esas escenas, alquilábamos un circuito de karts y nos íbamos a hacer carreras a las 3 de la mañana. No sé qué más decir sobre esto. Quizá no tengo la capacidad de poder mirar atrás y analizarlo. O quizás es que no quiero hacerlo", reconoció Kidman, que actualmente se encuentra felizmente casada con el músico Keith Urban.

"STANLEY NO FUE UN TORTURADOR"

La protagonista de 'Los otros' aseguró que le encantó rodar con Kubrick a pesar de que fuera un director famoso por poner al límite a sus actores. "Trabajamos con el mejor cineasta y aprendimos mucho sobre nuestras vidas. Disfrutábamos en el set de rodaje. ¿Por qué íbamos a querer que terminara? Sí, fuimos allí pensando que serían tres meses de rodaje que luego se convirtieron en dos años. Pero al final sabías que mientras te entregaras a lo que te pedían ibas a pasar un tiempo increíble", sostiene la australiana.

"Stanley no fue un torturador. Era arduo porque le gustaba rodar mucho. Pero después yo me sentaba en el suelo de su oficina y hablaba con él y veíamos videos de animales juntos. Una vez me dijo que los animales eran mucho más agradables que los seres humanos. Recuerdo que lo dijo mientras un documental sobre vida salvaje en el que aparecía un león persiguiendo a un antílope. Una escena que él apenas podía ver. Interesante, ¿no?, concluye.

Y es que Kidman rara vez habla de su historia de amor con Cruise, hace un par de años declaró a la revista 'People' que su boda con el actor fue una elección deliberada. "Ahora estoy casada con el hombre que es mi gran amor y hablar de mi pareja anterior me resulta casi irrespetuoso", admitió la artista, que ha tenido dos hijos más con su segundo marido.