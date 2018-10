'OT 2018': José María Cano no autoriza que se cambie la palabra "mariconez" del tema de Mecano

No hay opción de cambio alguno. Tras el revuelo formado a raíz de que María quisiera cambiar la palabra “mariconez” de la canción ‘Quédate en Madrid’ de Mecano, José María Cano no ha autorizado tal modificación en la letra que interpretarán en la próxima gala de ‘OT 2018’.

Tal y como informó Noemí Galera después del pase de micros (en el que Miki cantó “estupidez” en lugar de la otra palabra), el autor del tema se ha manifestado: “El programa se ha puesto en contacto con él y finalmente él es el autor de la canción y no nos permite cambiar 'mariconez'. De modo que el miércoles tenemos que cantar 'mariconez'", avisó la directora de la Academia.

👆🏻El programa se ha puesto en contacto con el autor de la canción y finalmente tendrán que cantar la versión original de la letra. Pero @NoemiGaleraN ha hecho una reflexión muy importante 👇🏻 #OTDirecto13OCT pic.twitter.com/uFH7WeeVdn — OT 2018 (@OT_Oficial) 13 de octubre de 2018

No obstante, pese a la decepción inicial de los concursantes, que optaron por no decir esa palabra al considerarla homófoba, Galera les agradeció el gesto: “Me ha hecho cuestionarme mi visión de la canción y de esa palabra ahora”, afirmó, aunque aseguró que ella no tenía su misma percepción.“Me gusta ver que chicos de veinte años me hacen cuestionarme cosas y yo quiero agradeceros eso, porque no nos callamos y lo decimos y esa es la juventud que quiero y que quiero que mis hijos tengan como referente”, concluyó.

Desde que María propuso hacer el cambio las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones. Ana Torroja, cantante del tema y jurado en la presente edición de ‘OT’, mostraba su malestar con la decisión: “Yo no he autorizado a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo”.