'OT 2018': María pide cambiar la palabra 'mariconez' de la canción de Mecano y Ana Torroja estalla

OT 2018 estaba transcurriendo con aparente calma, aunque solo hasta la fecha. El reparto de temas de esta semana ha traído consigo un gran polémica a raíz de que María haya pedido cambiar la palabra mariconez de la canción Quédate en Madrid de Mecano, que interpretará en la gala 4 junto a Miki.

La joven comentó a sus compañeros su intención de cambiar dicha palabra por gilipollez: No quiero decir mariconez porque me parece un insulto muy homófobo. Nos han dejado cambiarlo a gilipollez, que no ofende a nadie a no ser que sea gilipollas, expresó la cantante.

María ha cambiado "mariconez" por "gilipollez" por ser un insulto homófobo. Esta tía es muy grande #OTDirecto11OCT pic.twitter.com/eNGHwCcdVP — #MaríaFavorita 🍻 (@srtaindigo) 11 de octubre de 2018

Noemí Galera habló con la pareja de concursantes y les trasladó lo que Ana Torroja, cantante del tema, había transmitido al equipo del programa: Ella pide que en vez de gilipollez digáis estupidez, aunque matizó que la cantante en sus conciertos sigue diciendo mariconez.

Sin embargo, la jurado de 'OT 2018' negó las palabras de la directora de la Academia a través de Twitter: Yo no he autorizado a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo, escribió la intérprete, añadiendo: El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor.

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etcétera, afirmó Torroja, recordando que cuentan con un himno LGTBI como es Mujer contra mujer. Además, defendió que la palabra mariconez no es un insulto homófobo, sino una expresión coloquial. Como era de esperar, la respuesta de la cantante ha venido acompañada de un gran revuelo en redes sociales, donde se ha reabierto de nuevo el debate acerca de la libertad de expresión y lo políticamente correcto.