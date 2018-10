Paula Echevarría, contra las feministas: "Me lapidaron y atacaron brutalmente"

Paula Echevarría no deja indiferente a nadie. Sus declaraciones, su forma de vestir e incluso su forma de vida son cuestionadas constantemente a través de las redes sociales, especialmente desde el movimiento feminista después de que ella negara la necesidad de reivindicar a las mujeres.

Desde que en 2017 afirmara que no había que ser "feminista ni machista", la relación de la actriz con el feminismo ha ido de mal en peor. En un acto en Madrid, aseguraba que no había que ir a las barricadas todo el rato. "Ya no tenemos nada que demostrar. Todo el mundo sabe que nos valemos por nosotras mismas", decía. Los extremos nunca son buenos ni para un lado ni para el otro".

Estas declaraciones generaron una gran polémica, y Echevarría fue duramente criticada por ello a través de las redes sociales. De esos días habla ahora la actriz con mucho resentimiento. En una entrevista con El País, asegura que fue "lapidada".

"Las redes están llenas de feministas abanderadas que son las primeras que te ponen a parir si llevas la falda corta o larga", lamenta. "Son las primeras que tiran piedras contra otras mujeres. Me atacaron brutalmente, me lapidaron, y se dicen feministas". Ella, asegura, jamás entraría a "machacar" a otra mujer a través de las redes sociales.

En la entrevista también niega que alguna vez se haya sentido acosada sexualmente y pone en cuestión el movimiento #MeToo. "¿Lo de Hollywood?", pregunta. "Creo que se ha avanzado bastante, pero también creo que se gana más en todos los terrenos desde la no polémica que desde la polémica".

Preguntada por cómo contribuye a la igualdad, asegura que en su día a día lo hace siendo independiente y trabajadora: "Luchando por mi hija, por mi familia, y apoyando siempre a las mujeres".

Respecto a las críticas que recibe por su forma de vestir, Paula Echevarría lamenta que le cuestionen la ropa. "Las feministas me ponen a parir diciendo: ¿dónde vas así vestida?, ¿te crees que tienes 15 años?, y luego seguro que van a manifestarse. Yo jamás haría eso. Una mujer siempre va bien", concluye.