Preparan una película biográfica sobre Céline Dion

La vida de la cantante canadiense Céline Dion dará forma a la película "The Power of Love", un film biográfico que prepara el estudio francés Gaumont con la dirección y el protagonismo de la francesa Valérie Lemercier, informó el medio especializado Variety.

Con un estreno previsto en los cines para 2020, "The Power of Love" pretende seguir la reciente moda de películas biográficas musicales como "Bohemian Rhapsody", sobre Freddie Mercury, el líder de Queen; o "Rocketman", acerca de la trayectoria de Elton John y que verá la luz el próximo 31 de mayo.

Céline Dion (Charlemagne, Canadá, 1968) ha dado su aprobación para que en este largometraje se puedan emplear éxitos de su carrera musical como "All by Myself", "My Heart Will Go On" o "I'm Alive".

Lemercier aseguró que se emocionó al conocer todos los detalles de la historia de Céline Dion, de su madre, Thérèse, y de René Angélil, el descubridor y promotor de la cantante.

René Angélil y Céline Dion se casaron en 1993 y la muerte del empresario musical en enero de 2016 afectó profundamente a la artista.

"Descubrí la fuerza de su historia de amor y su gran humor", apuntó Lemercier, quien añadió que llegó a comprender cómo "la química de tres ambiciones individuales" hizo posible que una pequeña niña se convirtiera en "la estrella más grande del planeta".