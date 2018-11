Las redes saltan contra Errejón por un tuit sobre el fútbol femenino

El diputado de Podemos y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, ha sido el protagonista de un intenso debate irritado en las redes después de que asistiera a un partido de fútbol de la Primera División femenina entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad. El problema no fue su presencia sino que el político metió la pata y tuiteó al respecto confundiendo la categoría del encuentro, calificándolo de "fútbol base".

Disfrutando del fútbol base. No se vive como en el campo, más aún en Vallekas. Espectacular remontada de las chicas del Rayo! pic.twitter.com/o7ir994yaW — Íñigo Errejón (@ierrejon) 17 de noviembre de 2018

Las reacciones no se hicieron esperar y fueron muchos los comentarios que recomendaron a Errejón "informarse" de lo que iba a ver. El partido en cuestión correspondía a la novena jornada de la Liga Iberdrola y acabó con victoria local del Rayo.

Varias jugadoras de la liga nacional criticaron el mensaje que compartió Errejón, entre ellas una de las protagonistas y jugadora del Rayo, Cristina Auñón, que le agradeció su presencia en el partido pero que dejó claro que "lo que has presenciado hoy no es fútbol base, si no fútbol de élite practicado por profesionales".

También reaccionó otra futbolista, Andrea Esteban, del Valencia CF que le advirtió : "Es un partido de la @LigaIberdrola... Apoyar al fútbol femenino no tendría que ser cosa de un tweet o una noticia aislada. Interesaos antes de ir. Apoyarlo antes de subiros al carro. Lo siento".

Las críticas por el 'postureo' de muchos políticos han llenado las respuestas al tuit de Errejón, todas remarcando la falta de sensibilidad del político.