Ricky Martin y otro polémico embarazo

La familia que formó Ricky Martin con su esposo, el pintor sirio Jwan Yosef, aumentará en unos meses. El cantante puertorriqueño acaba de revelar que están «embarazados» de su cuarto hijo. El anuncio, sin embargo, ha sido recibido con un alud de críticas en las redes sociales, que ponen el acento en que la gestación subrogada que hará posible esa paternidad supone la explotación de la mujer, la mercantilización de su cuerpo. «No van a ser padres, van a comprar un bebé», escribe en Twitter, por ejemplo, la activista feminista y youtuber Patricia Castro.

El artista, de 47 años, acudió el sábado por la noche junto A su esposo y dos de sus hijos, Matteo y Valentino (fecundados y nacidos en el 2008 mediante vientre de alquiler), a recoger el Premio Visibilidad de la Campaña de Derechos Humanos, en Washington. «Jwan, te amo. Mis gemelos bellos Valentino y Matteo, los amo con todo mi corazón. Ustedes son mi fuerza, me inspiran todos los días para hacer lo que estoy haciendo», dijo el cantante de La vida loca. «Lucía, mi niña [la hija pequeña, de 9 meses] no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, es la luz de mi vida. Y, por cierto, ¡estamos embarazados! ¡Estamos esperando un bebé! Me encantan las familias grandes», concluyó.

Algunas de las críticas se centran en el hecho sangrante de que Martin diera la noticia en un acto benéfico, en el marco de una gala de defensa de los derechos humanos. «En una cena por los derechos humanos, Ricky Martin anuncia ‘estamos embarazados’. Alquila vientres, mercantiliza el cuerpo de las mujeres, compra bebés y hace un discurso de ello. A este tipo de discurso nos enfrentamos», apunta Toño Abad, presidente de Diversitat, una organización de defensa de los derechos de la comunidad LGTBI.

«¿Por qué les emociona tanto y se alegran de que Ricky Martin vaya a comprar su cuarto bebé? Están normalizado los vientres de alquiler, ellos no están embarazados, no van a parir, aun teniendo los recursos para adoptar prefieren seguir propagando sus genes y sobrepoblando», señala por su parte la tuitera Anne.

Tampoco han faltado quienes han recurrido a la ironía. «Es increíble el cuerpazo que conserva Ricky Martin incluso después de sus partos», tuiteó el periodista Alberto Rey. Otra usuaria subraya que el cantante dijo que él y su marido están «embarazados», pero «aún no sabemos cuál de los dos, las noticias no lo aclaran».