Rihanna rechaza actuar en la Super Bowl

La superestrella del pop Rihanna ha rechazado una oferta para actuar en el presigioso y mediático espectáculo musical que se ofrece en el intermedio de la Super Bowl, en apoyo al que fuera 'quarterback' de los San Francisco 49rs, Colin Kaepernick. El exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) fue el primero en reavivar en EEUU el debate sobre raza, patriotismo y deporte con su negativa de ponerse en pie cuando suena el himno de EEUU, y optar por arrodillarse.

El diario 'US Weekly', así como otros medios, han señalado que fuentes cercanas a la NFL y la ​​CBS (cadena de televisión que retransmite la Super Bowl) han confirmado que "querían que Rihanna fuese la artista que actuase en próximo año". Sin embargo, se ha negado para apoyar así a Kaepernick, hijo de madre blanca y padre negro, que en agosto del 2016 se quedó sentado cuando empezó a sonar el himno nacional antes de un partido amistoso, en protesta por la desigualdad racial y la brutalidad policial contra los negros y las minorías en los EEUU.

"Se lo ofrecieron, pero ella dijo que no debido a la controversia arrodillarse ante el himno. No está de acuerdo con la posición de la NFL", según ha explicado una fuente anónima al diario 'US Weekly'. Los portavoces de la NFL, CBS y de Rihanna no han querido hacer comentarios sobre esta información.



La Super Bowl, la final de la NFL, es la retransmisión televisiva más vista del año en EEUU, y atrae regularmente a más de 100 millones de telespectadores. Justin Timberlake ofreció una espectacular actuación en la final del pasado año, celebrada en Mineápolis (Minnesota). La próxima edición de este partido se jugará el 3 de febrero del 2019, en Atlanta (Georgia).