Roma ya está aquí

Igual que anunciaron el embarazo y el seguimiento, han hecho con su llegada. Laura Escanes, de 23 años, y Risto Mejide, de 44, se convirtieron el miércoles por la noche en papás de la pequeña Roma, su primera hija en común. La pareja dio la buena noticia a todos sus seguidores a través de las redes, donde ambos compartieron el día, la hora exacta en que se produjo el nacimiento y el peso.

«Roma llegó a las 23.52 horas con un peso de 3,555 kilogramos y se encuentra en perfectas condiciones», señaló Risto. El presentador de Todo es mentira agradeció todos los mensajes que le han llegado de conocidos, amigos y familiares. «Es desbordante la cantidad de cariño que hemos recibido», afirmaba. «Estamos súper felices». Además, Risto ha avanzado que tanto él como la influencer estarán unos días alejados de las redes: «Espero que entendáis que estemos más desconectados estos días porque tenemos que estar a lo que tenemos que estar».

Con la llegada del bebé, la pareja aumenta la familia dos años después de su mediática boda. Roma –por la ciudad que les encanta– es el primer hijo de Laura y el segundo para Risto, que es padre de Julio, de 9 años, fruto de su anterior relación con la presentadora Ruth Jiménez. La intención ahora es preservar la intimidad de la pequeña para que no aparezcan imágenes suyas. Por cierto que el parto llega 24 horas después de que Risto nos dejara sin saber si se presentará o no a las elecciones del 10-N como líder del PNLH (Peor no lo haremos), con sus compañeros del programa.

El pasado lunes, 30 de septiembre, el presentador informaba de que en 48 horas diría si definitivamente sería un candidato más el 10-N o, por lo contrario, se rajaría. Pero para sorpresa de los espectadores, Risto Mejide no cumplió ayer su palabra.

Fue Marta Flich, la actual conductora del programa durante la baja paternal de Risto, quien dio dado la inesperada noticia que tanta expectación ha causado: «Risto nos va a hacer sufrir un poco más y no lo va a decir hoy. Tendréis que estar atentos al programa los siguientes días para conocer el desenlace», concluía.