Shakira estrena música e imagen

Shakira regresa musicalmente hablando. Acaba de lanzar su nuevo single, 'Me gusta', un tema marcado por ese ritmo latino que lo invade todo y deja espacio para poco, el reggaeton, con el que vuelve a hacer bailar a sus seguidores. La colombiana se ha unido a Anuel AA en esta canción aperitivo de lo que vendrá.

El estreno no ha estado exento de críticas. Aunque muchos de sus seguidores aplauden volver a escuchar un tema inédito de la artista después de cerrar El Dorado Tour con una película documental, otros destacan que "este tipo canta fatal" y le pregunten directamente en las redes: "¿Cómo puedes cantar con un tipo que no sabe otra cosa más que denigrar a las mujeres?".

El sonido hay que sumar la imagen, tan importante en sus presentaciones. Shakira luce una larga melena y un elaborado peinado con toque oriental. Todo eso unos días antes de que, el próximo 3 de febrero, un día después de su 43º cumpleaños, la de Barranquilla y J'Lo, actúen en el descanso de la Super Bowl, en Miami. "Creo que el mensaje que quiero dar con mi actuación es ‘mira, soy una mujer y soy latina’. No ha sido fácil para mí llegar a donde estoy. Estar en la Super Bowl es una prueba de que todo es posible. Que los sueños de una niña de Barranquilla se pueden hacer realidad. Yo voy a estar allí, dándolo todo", explicó ante el acontecimiento.

El estreno de este nuevo tema llega también de que, en relación con su pareja, Gerard Piqué, con el que tiene dos hijos, comentara recientemente: "El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como la novia. Quiero que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento".