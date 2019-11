Sharon Stone: "No me considero un icono, pero estoy agradecida de que lo digan de mí"

Aunque hayan pasado 27 años del famoso cruce de piernas de Sharon Stone en 'Instinto Básico', esa imagen seguirá persiguiendo por siempre a la actriz, que a sus 61 años, sigue explicando que aquel 'thriller' de los 90 "se hizo en un momento muy particular para la sociedad norteamericana y tocó las teclas adecuadas para la lucha por los derechos de la mujer y los derechos de los homosexuales".

Stone sigue siendo una mujer muy admirada, Así lo ha demostrado durante su viaje a Madrid, donde la actriz estadounidense ha acudido a recibir un premio de la revista Harper's Bazaar, el de Actitud Icono Internacional. Stone posó este martes para los medios en una desapacible noche a la entrada del Palacio de Santoña luciendo un traje de chaqueta de dos piezas en color negro con un maxi volante blanco del diseñador francés Sthépane Rolland. "La moda es como la arquitectura: tiene que tener contrastes", explicaba sonriente. Junto a ella estaba su hijo Roan, de 19 años, fruto de su relación con el periodista Phil Bronstein, a quien la actriz presentó en español como un "chico guapo". La actriz es madre de otros dos hijos.

"Yo no me considero para nada un icono, pero estoy agradecida de que otros lo digan de mí. Creo que es un poco exagerado, pero creo que nos encanta exagerar las cosas en el mundo de la moda y la belleza, porque es parte de esta cultura", aseguró la actriz, con una trayectoria cinematográfica de más de 40 años a sus espaldas.

Respecto a la fama, reflexionaba así para 'Harper's Bazaar', donde ha sido portada: "Las carreras son como las olas. No se puede estar siempre ahí arriba. Pero yo estoy encantada de seguir apareciendo en las portadas de las revistas. Nunca viene mal que te masajeen el ego. Soy ambiciosa, sí, vanidosa, puede, pero lo que importa es que siempre busco trabajar con los mejores. He pasado por muchos altibajos en esta vida y uno tiene que aceptarlo. Pero en este momento, me siento muy afortunada. Cualquiera que llega a este punto en su vida no lo hace sin luchar, sin sufrir. No llegas aquí sin escalar la montaña".

Stone ha sido nominada al Óscar una vez, ha ganado un Globo de Oro, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se cuentan por centenares las portadas de revistas que ha protagonizado. La revista 'People' la nombró una de las 50 personas más bellas del mundo.

"Me voy a quedar pocos días en Madrid, porque me encanta España y me encanta aprender nuevos idiomas. Estoy mejorando con mi español", explicó también la actriz. "Hay muchos hispanohablantes en California, y estoy preocupada por la situación que están viviendo 65.000 personas atrapadas en la frontera", añadió. La actriz, que desarrolla también una labor destacada en la captación de fondos para la lucha contra el sida, se declara "fan del arte español", y ha aprovechado este viaje a Madrid para, como una turista más, fotografiar lugares emblemáticos de la ciudad. En su cuenta de Instagram ha dejado constancia de su paso por diferentes galerías de arte de Madrid. También estuvo paseando por el parque del Retiro y cenando en el restaurante Hockey.

A la fiesta de la revista Harper's Bazaar en un palacio de Santoña decorado con miles de bombillas preludio de Navidad también acudieron, entre otros, Eugenia Silva, con un impresionante 'versace', acompañada del actor y modelo Jon Kortajarena, la empresaria Laura Ponte, el modelo británico David Gandy, la modelo Sandra Gago sin su marido Feliciano López, Vanesa Lorenzo y Carles Puyol, Rossy de Palma y su hija Luna, Francisco Rivera y su esposa Lourdes Montes, el torero José María Manzanares y su mujer, Rocío Escalona, la actriz Mar Saura, Rosana Zanetti y Laura Sánchez.