«Si copiamos la música enlatada seremos un país periférico»

Carlos Núñez ha insuflado luz y conocimiento sobre la cultura que le toca de lleno desde que aprendió a tocar la flauta siendo niño. Lo ha hecho para escribir La hermandad de los celtas (Espasa), un vasto ensayo de más de 500 páginas —le dedica un centenar a la gaita— en el que ha estado trabajando concienzudamente, entre concierto y concierto, en los últimos tres años. Para ello se ha entrevistado con especialistas de varias disciplinas.

—¿Le queda algo por contar?

—Fue un encargo pero me puse en serio. Necesitaba escribirlo. Llevo más de 20 años grabando discos, actuando sin parar, y la gente todavía tiene una idea de la música celta muy superficial. Es un sueño romántico, me dicen, o un invento de los festivales de música, para beber cerveza, saltar y dar brincos con los amigotes. Y es mucho más que eso.

—No fue una moda. Es tradición.

—Efectivamente. Es más que un género que responde a una sonoridad común. Quienes me han abierto el campo de estudio han sido los arqueólogos, los auténticos Sherlock Holmes de la Historia, además de lingüistas e historiadores. Antes que las catedrales había dólmenes. Y ellos conocen los misterios de las piedras.

—Hablamos de tradición oral.

—Por eso los músicos celtas no seguimos las partituras de forma reverencial. No estamos interpretando a Mozart o a Beethoven, estamos recomponiendo sonidos antiguos. Cuento que la cultura celta necesita de estudios científicos y por eso el libro plantea preguntas que están abiertas. También explico que el Atlántico, como el Meditarráneo, también es mestizo y que se empapó de varias tradiciones.

—Maestro, ¿quiénes eran los celtas? le pregunta al catedrático de Arqueología Martín Almagro.

—Sí. Y le suelto: ¿Eran aquellos de los que hablaban los romanos? ¿O los de las leyendas artúricas de la Edad Media? ¿O los que hoy hablan lenguas celtas: bretones, escoceses, irlandeses? Y él me responde: Carlos, tú quién eres, el que con 2 años empieza a andar, el que con 8 empieza a tocar la flauta o el que llena los teatros con la gaita. Pues ahí está.

—En las páginas de su libro hay también una queja. Así como el flamenco y el fado se reivindican, la música celta se ignora.

—Es que sorprende que en los países nórdicos han conseguido que se declare patrimonio de la humanidad sus escalas y sus afinaciones antiguas y aquí parece que nos avergoncemos de nuestro patrimonio. Y la música celta predomina en la diagonal que puedes marcar desde los Pirineos hasta Extremadura, con gaitas y dulzainas que sonaban desde la Edad Media. Después de Franco, hubo una necesidad de modernidad y el auge del pop y rock.

—Ahora la influencia es el regaeton.

—Hasta el mismísimo Bob Dylan cuando escribió su discurso de aceptación del Nobel señaló: músicos del mundo, antes que hacer música comercial, bebe de vuestras propias raíces. Si no tiramos de nuestro propio sustrato para hacer cosas novedosas, si copiamos la música que se sirve enlatada desde Miami, nos convertiremos en un país periférico. España, la península ibérica, es un espacio muy rico en tradiciones musicales, no las dejemos perder. Todavía estamos a tiempo.

—¿Es cierta la anécdota que cuenta con Manuel Fraga?

—Sí. Yo tenía 23 años y me dieron un premio por mi disco A irmandade das estrellas, que supuso el estallido de la música celta en España, allá por los 90. Y cenando con Fraga, me dice: ‘Carlos, lo de la música celta no está científicamente comprobado’. Y le contesto: ‘presidente, tampoco está claro que los huesos del apóstol Santiago estén en la catedral y el Xacobeo funciona’.

—Quizá debería haber una serie para poner lo celta de moda.

— Lo celta no es raza, no es ADN, no es una cultura única. Es un imaginario común. Y he tratado es de quitar algo de bruma en torno a lo céltico, aunque la bruma forma parte de la magia.