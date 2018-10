Stormy Daniels inaugura un salón erótico en Berlín

Stormy Daniels está dispuesta a seguir sacando rédito de su supuesta aventura sexual con Donald Trump. Tras las revelaciones sobre cómo se comporta el magnate en la intimidad y publicar un libro de memorias, ahora la joven, de 30 años, ha inaugurado la Feria de Erotismo Venus en Berlín, donde se ha hartado de firmar autógrafos y posar para los selfies, tanto que algunas de las estrellas del porno se han sentido molestas porque les ha robado protagonismo.

Pocas horas antes de cortar el lazo de inauguración, rodeada de varias jóvenes en bikini, Daniels publicaba en Twitter un mensaje felicitándose por el éxito de su libro, 'Full Disclosure': "Me desperté esta mañana en Alemania con un mensaje que me dice que fui la séptima en la lista de libros más vendidos del 'New York Times' Creo que arruino el día de muchas personas. Ja ja ja!....

En su libro, la joven detalla su aventura con el magnate que se convertiría, diez años más tarde, en el presidente estadounidense. La actriz puso en apuros a Trump cuando su antiguo abogado, Michael Cohen, se declaró culpable de violar reglas sobre la financiación de la campaña electoral, y reveló que poco antes de las elecciones presidenciales pagó a Daniels 130.000 dólares para comprar su silencio.