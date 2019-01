TVE elige la canción de Eurovisión en una gala

RTVE tiene todo a punto para la gala que emitirá en directo el domingo, 20, en TVE (22.05 horas) en la que los telespectadores podrán escoger la canción que le representará en el festival de la canción de Eurovisión, que este año se celebrará en Tel Aviv (Israel) el 18 de mayo. Nueve exconcursantes de 'OT 2018', Natalia, María, Noelia, Famous, Miki, Sabela, Julia, Carlos Rigth y Marilia, defenderán la composición que figuras destacadas del mundo de la música como David Santisteban, India Martínez, Álex Ubago y componentes de Morat, El Sueño de Morfeo y La Pegatina han creado para la ocasión.

Tres de las canciones fueron elegidas por los internautas: 'Muérdeme', que interpreta María, 'La clave', a la que pone su voz Natalia, y 'Hoy vuelvo a reír otra vez', que canta Noelia. Las siete restantes las ha seleccionado un comité de valoración entre los 17 temas presentados. Y estas son: No puedo más (Famous), Hoy soñaré (Sabela), La venda (Miki), 'Qué quieres que haga' (Julia), 'Se te nota' (Carlos Right), 'Todo va bien' (Marilia) y Nadie se salva (Natalia y Miki). No llegaron a esta fase las que defendían Alba Reche (segunda finalista de 'OT 2018), Damion, Joan Garrido y Marta.

El programa, que presentará Roberto Leal y contará con invitados internacionales como Eleni Foureira, la representante de Chipre, que quedó en segundo lugar en el festival de la edición pasada, tendrá un jurado especial compuesto por Manuel Martos, que ha hecho esta función en las ediciones del 2017 y 2018 de 'OT'; la cantante Pastora Soler; el presentador, locutor y pinchadiscos Tony Aguilar, y Doron Medalie, compositor de Toy, la canción con la que ganó Netta la pasada edición del festival de la canción.

LAS 10 CANCIONES

Estas son las 10 canciones que interpretarán los triunfitos en la gala de TVE-1, de las que saldrá las que un triunfito (o dos) defenderá en Israel gracias a los votos de los telespectadores en una única votación:

"MUÉRDEME", POR MARÍA

Esta propuesta latina y sensual es la que parte como favorita para representar a RTVE en Eurovisión con algo distinto, aunque su intérprete no se vea muy cómoda con el estilo ni muy motivada con participar en el festival. Está compuesta a cinco manos por José Luis Suárez, David Feito (componentes y fundadores de El Sueño de Morfeo), junto con Victoria Riba y , Nuria Azzouzi y Rosa Martínez, que han colaborado con Gemeliers, María Parrado, Adexe & Nau, Mireya Bravo y Bustamante.

"LA CLAVE", POR NATALIA

La favorita del jurado de 'OT 2018', que finalmente quedó en tercer puesto en el concurso de TVE, interpreta 'La clave', una canción pop con toques urbanos escrita por Merche y Ander Pérez, junto con las coautoras de 'Muérdeme', Nuria Azzouzi y Rosa Martínez. Merche, con seis discos platino y una nominación a los Grammy latino, ha colaborado con Fonsi y Pitingo. Ander Pérez es coautor de Dime, canción con la que participó Beth en el 2002 en Eurovisión 2003, y compone para Sweet California y María Parrado.

"HOY VUELVO A REÍR OTRA VEZ", POR NOELIA

La malagueña canta 'Hoy vuelvo a reír otra vez', una balada de Jacobo Calderón y Álex Ubago, con un estilo que recuerda al 'Quédate conmigo' con el que participó en el festival Pastora Soler. Calderón es un reconocido productor y compositor con varias nominaciones a los premios Grammy que ha compuesto para David Bisbal, Abraham Mateo, Sergio Dalma, Raphael y Carlos Rivera, El cantautor Álex Ubago, además de ocho discos propios, ha escrito canciones para Blas Cantó, Bely Basarte y Manu Manzo.

"NO PUEDO MÁS", POR FAMOUS

Para el ganador de 'OT 2018', que (él sí) nunca ha ocultado, más bien ha dicho muy clarito que tiene unas ganas inmensas de participar en Eurovisión, Leroy Sánchez, Louis Biancanello y Nolan Sipe han compuesto 'Ya no puedo más', un medio tiempo con influencia gospel. Sánchez ha compuesto el éxito de Blas Cantó Él no soy yo e Invisible, 'single' de Malú. Biancaniello produce para Shawn Mendes, Anastacia y Mariah Carey.

"LA VENDA", POR MIKI

El exconcursante de Terrasa participa con 'La venda', una canción de aire festivo y veraniego, compuesto por Adrià Salas, uno de los miembros fundadores de la banda de Montcada i Rexac La Pegatina, que ha hecho varias giras internacionales.

"HOY SOÑARÉ", POR SABELA

La gallega, que quedó cuarta en 'OT 2018', defenderá 'Hoy soñaré', un tema con toques étnicos creada por Jesús Cañadilla y Alejandro de Pinedo, autor y productor de 'Algo pequeñito', canción con la que participó Daniel Diges en el 2010. Cañadilla compone para Rosa López, Kafé Pa3 y Anne Marie David, y Pinedo trabaja con importantes figuras de la música pop latina.

"QUÉ QUIERES QUE HAGA", POR JULIA

David Santisteban, Premio Goya por la canción del filme 'El niño', que ha compuesto para Malú, Luis Fonsi y David Bisbal, y ha producido discos de India Martinez, Vanesa Martin, Antonio José y Cepeda) y la cantante India Martínez ('90 minutos') firman 'Qué quieres que haga', una canción de pop aflamencado muy adecuado con el estilo de la gaditana.

"SE TE NOTA", POR CARLOS RIGHT

El catalán optará a ir a Eurovisión con 'Se te nota', una canción de Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil, del grupo colombiano Morat (Como te atreves, Yo contigo, tú conmigo o Cuando nadie ve). Son los compositores de grandes éxitos Sé que te duele, de Alejandro Fernández y 'Vas a quedarte, de Aitana.

"TODO BIEN", POR MARILIA

La canaria participa en la elección con 'Todo bien', de la cantante, compositora y 'dj' Sananda y Chris Wahle, Andreas Öharn y Juan Carlos Fuguet López, que han trabajado con David Bisbal, Auryn, Ruth Lorenzo, Paula Rojo, Xuso Jones, Sweet California, La Quinta Estación, María Isabel, Auryn, Ana Mena y Paula Rojo.

"NADIE SE SALVA", POR NATALIA Y MIKI

El único dúo que optará a ir a Eurovisión lo componen Natalia y Miki, que desprendieron mucha química cuando interpretaron juntos 'Shallow' en'OT 2018'. Para la ocasión cantan 'Nadie se salva', una composición pop bailable de María Peláez, Nil Moliner y Javi Garabatto. Ella creó, junto con Alba Reig, 'Arde', el tema con el que Aitana optó, en el 2018, a Eurovisión; Moliner compuso 'Que no sigan las luces' para Alfred (la incluye en su disco) y Flquet es quien está tras Garabatto, un productor de música electrónica que triunfa en Reino Unido y EEUU.