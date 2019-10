Albert y Rita, dos primos de Castellón que quieren ser los más guapos de Valencia

Este próximo 10 de noviembre hay elecciones generales, pero los primos Rita Esther Herreros Solá y Albert Puig Solá no estarán especialmente nerviosos por los resultados que deparen las urnas, pues tienen una cita en Feria Valencia en el certamen de belleza que les puede abrir las puertas a Miss y Mister España.

Ella tiene 19 años y reside en Onda; él, de 18, en el Grau de Castelló. Ambos quieren hacer carrera en el mundo de la moda y ven esta gala como una ocasión inmejorable para comenzar brillar con luz propia en las pasarelas. «Pienso que tenemos posibilidades. Vamos a disfrutar y a dar lo mejor de nosotros», confiesa Rita. «Vamos a por todas; a ganar», añade Albert, que cuenta con sus 1,90 metros como importante aval.

Modelo, pianista y bailarina, Rita cuenta con más experiencia que su primo en este mundillo, pues hizo sus primeros pinitos siendo menor de edad y ya ha desfilado para marcas como Dolores Cortés o Montesinos. También ha protagonizado catálogos como los de IKEA o Lidl. «Mi sueño es el de dirigir una escuela de artistas porque existen de baile, pintura y otras artes, pero nada global. De todas formas, antes de eso me gustaría salir en más catálogos y, por qué no, en series de televisión. Soy una chica inquieta y trabajadora, y me estoy formando para ello», asegura.

Al respecto de compartir pasarela con su primo Albert en el certamen de Miss y Míster Valencia, Rita no esconde que le hace «muchísima ilusión. Me encanta trabajar con alguien de mi familia. Tiene tablas y es muy guapo, así que creo que será una bonita experiencia».

Menos currículum como modelo, pero mismas ganas presenta el grauero, que desvela de esta manera lo que siente cuando acapara los focos en un desfile: «Solo probarme la ropa y ver cómo me queda ya me gusta. Cuando estoy en una pasarela me siento seguro, me motiva y me da felicidad», afirma un joven que va a inscribirse en una agencia de modelos para seguir disfrutando de estas sensaciones. «En Castellón, por desgracia no hay muchas oportunidades, pero no tiraré la toalla», admite.

Al margen de la moda, Albert está concluyendo el Bachillerato y tiene pensado iniciar sus estudios en educación física, pues le apasiona el deporte. «He practicado fútbol, natación y atletismo, pero este año solo he ido al gimnasio para estar a tope», confiesa.

Rita, que ya ganó en un certamen de belleza en Teruel, proseguirá con sus estudios de baile en València, aunque ambos confían en que el próximo 10-N su vida dé un vuelco, y no precisamente por los resultados electorales.