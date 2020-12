La alcaldesa de Segorbe, en cuarentena por contacto estrecho con un positivo de coronavirus

La alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, se encuentra por segunda ocasión en cuarentena en su domicilio, como medida de prevención, tras mantener contacto estrecho con una persona que ha dado positivo en coronavirus.

La munícipe participó en una reunión de trabajo a última hora de este jueves y el sábado por la mañana, dos días después, recibió el aviso de que una de las personas asistentes había dado positivo en covid-19.

Climent se encuentra ahora a la espera de realizarse este lunes la prueba PCR y ha explicado que "estoy tranquila, porque dada ya la experiencia, siempre mantengo distancia de seguridad y, sobre todo, siempre voy con mascarilla FFP2".

"Esa misma mañana me hice un test de antígenos para estar más tranquila y dio negativo", ha detallado, añadiendo que "el lunes me harán un PCR para descartar cualquier contagio, aunque el protocolo da 10 días de confinamiento desde el contacto con la persona positiva, por lo que hasta el sábado próximo no puedo salir".

Además, la primera edila lamentó el aplazamiento de su agenda: "Lo siento por los compromisos que ya tenía adquiridos, unos los podré posponer y a otros acudirán mis compañeros concejales, mientras tanto seguiré trabajando y cumpliendo con mis obligaciones desde casa”, destacó.

Y es que, Climent pasó por una situación similar tiempo atrás después de asistir a una reunión de alcaldes de su comarca, a la que acudió la alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez, que dio positivo en coronavirus.

"Por mucha precaución que se tenga nunca sabes dónde está este bichito", insistió la dirigente.