Así es el enigmático @brush_willis, el dibujante más influyente de Castellón

Músicos como Daft Punk y Deadmauz, artistas como Bansky o escritores como JD Salinger tienen algo en común: existen pocas o ninguna foto en las que aparezcan. En este selecto grupo que prefiere mantener el anonimato visual se puede incluir también al castellonense Fran Ávila, conocido en redes sociales como @brush_willis, que prefiere no destapar su rostro: «Fue un poco de casualidad la verdad, pero prefiero que siga así. Hay un poco de misticismo con eso, y me gusta». Lo que sí nos desvela este exitoso influencer, que en solo dos años ha conseguido rozar la barrera de los 200.000 seguidores en Instagram, es que nació en Castelló y trabaja en Almassora en una agencia de diseño tras estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Castelló. «Había mucha gente que no sabía que era de aquí, pero ahora se enterarán todos», añade.

Fran Ávila o @brush_willis es a día de hoy el dibujante más influyente de la provincia de Castellón, pero el primer inesperado con la repercusión que ha alcanzado es el propio protagonista: «Me ha gustado dibujar desde siempre, pero estaba un poco desentrenado. Fui hace unos años al besign Fest de Castelló y había una ilustradora que me insipiró, así que abrí una cuenta en Instagram para publicar mis chorradas sin más intención». Su carrera en la citada red social es meteórica: «Mis primeras viñetas eran horribles y no pensaba llegar ni a mil seguidores, pero acabé el año con 50.000 y a este ritmo lo normal es que acabe el 2019 con 200.000».

Protagonista en varias campañas

Gracias a este éxito ha conseguido ya colaboraciones con empresas del prestigio de HP o la cadena de restaurantes Vips, aunque teniendo en cuenta su jornada laboral, tampoco puede dedicarle a esta actividad demasiado esfuerzo: «La ilustración se paga muy poco y esto es un plus». Sí admite que diariamente invierte al menos una hora en sus viñetas: «Antes hacía deporte y ahora dibujo. Cojo mi iPad y con el Apple Pencil pienso lo que voy a decir, que normalmente es improvisado. Lo bueno es que puedo hacerlo en el sofá, de viaje…».

Al margen de las citadas campañas, una de las peticiones que más le hacen llegar los usuarios es la de realizarles retratos personalizados, unos dibujos que tampoco le harán precisamente millonario, pero que le sirven para interactuar con sus seguidores y conocerles mejor: «Pido una miseria para el tiempo que me cuesta, pues puedo pasar de cuatro a cinco horas con cada uno». Entre su comunidad de followers subraya que «el 85% de los que me siguen son mujeres».

A la hora de señalar sus referentes en el mundo del dibujo y el humor, Fran Ávila recuerda que cuando era un niño aficionado a los tebeos leía Mortadelo y Filemón o Mafalda, y ya con más edad la revista El Jueves. Sin embargo, en la actualidad prefiere no fijarse demasiado en ningún compañero: «No quiero que me influya en mi estilo. Siempre he ido cogiendo lo que me más gustaba de cada uno, pero ahora si alguien quiere contratarme sabe perfectamente lo que se va a encontrar ».

