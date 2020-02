Ayola Molina, de ser la más guapa de Castellón, a la alta cocina

En el 2000 ganó el certamen de belleza Top Woman y un año después representó a la provincia como Miss Castellón. Hoy, a sus 39 años, Ayola Molina dirige con paso firme sus pasos hacia la alta cocina. «Cursé cuatro años de Ingenería Informática en la UJI, pero ganar Top Woman supuso un antes y un después para mí; un trampolín. Pasé a estudiar Publicidad en Valencia y tras dedicarme a ello varios años, mientras seguía con mi carrera de modelo, ahora colaboro en la cocina del restaurante Flote en Castelló». Sobre esta reciente experiencia asegura que es "el mejor máster posible. Adrián, el chef, me ha implicado en el menú, que hemos elaborado entre los dos, y soy la primera que entra y la última que se va de la cocina".

Para llegar a los fogones de este local, Ayola ha realizado varios cursos de cocina, uno de ellos en la prestigiosa academia de Le Cordon Bleu, y también ha sido jurado en varios concursos. Sin embargo, su mayor experiencia la tiene en su propia casa, donde acoge de forma habitual a personajes como Bertín Osborne, José María Cano, Pepe Navarro o Lara Dibildos, con quienes guarda una estrella relación. «Es habitual que recibamos a 40 ó 50 personas y soy yo quien lo prepara y cocina todo. Mi marido me sugirió que me formara a nivel gastronómico porque veía que me gustaba mucho y se me daba bien, y en eso estoy», afirma Ayola, que reside en Madrid.

Una viajera con mucho gusto

En la imagen, preparando una paella para Bertín Osborne y otros amigos.

La carrera de esta castellonense en la cocina comenzó con 18 años: «Entonces no sabía ni preparar un huevo frito, pero mis padres se fueron una semana y dejaron dinero para que mi hermano y yo fuéramos a comer al bar de debajo de casa. Le dije a mi hermano que con ese dinero cocinaba yo y recuerdo que preparé ya una lasaña, un guiso de pescado, unos espárragos gratinados...».

En la imagen, junto a su marido en el prestigioso restaurante El Celler de Can Roca.

Con el paso de los años ha ido perfeccionando su técnica y además ha podido visitar varios de los considerados mejores restaurantes del mundo, lo que le ha permitido ser jurado en algunos certámenes: «Estoy muy relacionada con la gastronomía de Valladolid, por ejemplo, y en España creo que he estado en todos los restaurantes con tres Estrellas Michelin y en Francia he visitado cinco de ellos». Cuando le dejan, Ayola entra en la cocina de estos establecimientos y aprende de primera mano sus novedosas técnicas: "Antes el que más me gustaba era A Poniente de Ángel León, que para mí más que un cocinero es un alquimista, pues elabora cualquier cosa con pescado, desde queso a embutido. Ahora para mí el mejor es DiverXO de David Muñoz. Él puede ser un poco numerero, pero en su menú de 25 platos aplica seis o siete técnicas increíbles que todavía no he sabido aplicar".

En la imagen, en su domicilio de Madrid con amigos como la actriz Lara Dibildos (d).

Asegura Ayola que su plato preferido es el arroz, "aunque no sea de alta cocina", y defiende la cocina nacional por encima de la de otros países: «Como en España no se come en ningún sitio. Estuve en el Eleven Madison Park de Nueva York, que fue considerado el mejor del mundo, y para mí en España los hay de mejores». Sobre Castellón asegura que «falta cultura gastronómica. Es difícil montar un restaurante de alta cocina porque aquí un menú de 45 euros ya parece caro. En Madrid lo normal en un menú de diez platos es que te cueste 100 ó 120 euros, pero aquí la gente es más de pincho y vinito, lo cual está muy bien, pero impide que triunfen restaurantes 'top'».