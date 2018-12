Carlos Latre confiesa que quedó arruinado tras 'Crónicas marcianas'

Cristina Pardo charló en su último programa con Carlos Latre sobre los límites del humor. El cómico e imitador de Castellón hizo balance de las últimas polémicas y la susceptibilidad que hay con ciertos chistes que ya no se toleran.

Por otro lado, Carlos Latre recordó cómo vivió su ascenso con Crónicas marcianas y la posterior caída tras su fin: “Venía muy sobrado de Crónicas, había ganado mucho dinero y me metí a producir una serie en la que me arruiné. Perdí todo mi dinero. Me quedé tieso como un palo", dijo en alusión a El mundo de Chema, la ficción que emitió Cuatro en 2006 y que retiró tras sus malos resultados de audiencia.

Con respecto a la situación actual en el ámbito del humor señaló que: "Vivimos en la época Buster Keaton, que no se puede decir nada pero tienes que hacer reír". "Hay determinados temas susceptibles de ya ni hacerse. Yo he vivido en mis carnes hacer de Franco delante de la nieta de Franco y al final te das cuenta de que hay temas que ofenden", comentó.

“España siempre ha sido un país de buen rollo y ahora es complicado. O eres facha o eres rojo, no hay términos medios, somos absolutamente radicales, no creemos en la gama de grises. Yo creo siempre solo en la gama de grises”, afirmó.

La conductora aprovechó también para preguntarle por su relación con los Reyes de España: “Yo conocí a la reina Letizia antes porque trabajamos en Canal+ una temporada”, contó él, recalcado en todo momento que el trato siempre ha sido bueno.

“El rey Felipe siempre ha sido muy cercano. A mí me ve como muy blanco, sin ningunas ganas de hacer daño. Y en ese sentido tengo mucha suerte”, afirmó. Además, desveló una notable curiosidad. “Su imitación favorita es la de Ferrán Adrià”.