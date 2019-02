El cómico de Castellón Luis Fabra presenta la quinta edición de los premios Yago

El cómico y guionista de Castellón Luis Fabra será el encargado de presentar los premios Yago. Estos galardones celebran por quinto año consecutivo lo mejor y más ignorado del cine español en 2018.

El buen humor y la profesionalidad del castellonense Luis Fabra, quedó de manifiesto como integrante del grupo de guionistas de la Gala de los Premios Goya de este año, que ha generado críticas positivas.

Luis Fabra ya ha participado como guionista de varios programas y series (Allí Abajo, HomoZapping, Ella es tu madre, Con el culo al aire, entre otros) y ha sido presentador de distintos eventos, además de destacar con sus monólogos en canales de TV como Paramount Comedy.

Ahora Fabra se dispone a divertirse y divertir en una gala particular en el que el palmarés de los premios lo integran: Isaki Lacuesta, director de Entre dos aguas, se alza con el Yago Impepinable al nominado no ganador; la actriz Bárbara Lennie, el Yago no nominado; el especialista de acción Óscar Dorta se hace con el Yago no reconocido; y la película Las distancias, el Yago al éxito menos comercial. Pero la gran estrella de la quinta edición será la actriz Bárbara Rey, a la que el jurado ha reconocido con el Yago de honor.

La gran fiesta tendrá lugar en la Sala Sol, uno de los espacios míticos de Madrid, en la que también se entregará el premio irreductibles al reparto de «Tiempo Después», de José Luis Cuerda.