Los consejos de @ahorradoras desde Vinaròs para llegar a fin de mes

Mapi Amela nació en Morella, pero reside en Vinaròs, donde dirige una de las comunidades digitales más importantes nacidas y gestionadas en la provincia de Castellón. Con más de medio millón de seguidores repartidos entre distintos perfiles en redes sociales –solo en Facebook sobrepasa los 350.000-, @ahorradoras está dirigida a ‘estirar’ el sueldo para llegar sin tantos aprietos a fin de mes. “Una seguidora me dijo que pagó la comunión de sus hijos con lo que había ahorrado siguiendo mis consejos y otros me envían fotos de los viajes que han hecho con esos euros que habían evitado gastar”, recuerda.

Su historia en este ‘mundillo’ de Internet y redes sociales se remonta al 2011, cuando la crisis económica le obligó a reinventarse junto a su marido, socio inseparable desde esos primeros pasos hasta la actualidad: “Yo trabajaba en la administración pública haciendo sustituciones y él en la construcción. Como vimos que nos íbamos a quedar sin empleo, decidimos crear algo para poder vivir. Comenzamos con una web de alquiler e intercambios, y de una cosa llevó a la otra hasta llegar a crear un blog llamado ahorradoras”. Mapi no esconde que es la primera sorprendida con la evolución de esta iniciativa: “Al principio no teníamos ni idea de Internet y de forma autodidacta comenzamos a plantar semillas por si alguna funcionaba, pero nunca imaginé que podría llegar a tener con un blog sobre ahorro a dos empleadas y 11 colaboradores como tengo ahora. Es un regalo que me ha dado la vida”.

El porqué se decantó por la opción del ahorro lo explica de la siguiente manera: “Siempre me ha gustado buscar cupones descuento y mis amigas me pedían que les avisara, así que crear una web con las novedades era la forma más sencilla de hacérselo llegar. Poco a poco fue creciendo y cuando nos dimos cuenta del número de visitas que tenía la página centramos ahí todos nuestros esfuerzos”. En la actualidad, cuenta, la web tiene usuarios de 280 países y la friolera de 750.000 visitas mensuales, que consultan a diario sus novedades, muestras gratuitas, recetas… “Es una comunidad que funciona en muchos canales, aunque siempre digo que tengo que dar las gracias sobre todo a Facebook y a los medios de comunicación. En otras redes como Instagram vamos más poco a poco”, confiesa.

Consejos para ahorrar

A la hora de dar unas recomendaciones a los lectores de ‘Mediterráneo’ para estirar sus ahorros, Mapi da unas pinceladas que si se llevan a cabo pueden ser muy útiles en el día a día: “Lo primero es hacerse un presupuesto que desglose gastos e ingresos regulares. Con los números sobre la mesa ya te das cuenta de cómo va la cosa”. Prosigue la directora de @ahorradoras con las siguiente claves: “Hay que detectar también los gastos hormiga, esos que no nos damos cuenta porque pagamos en efectivo de poca cantidad, que al final de mes suben mucho y normalmente no son necesarios”.

Alerta además esta morellana residente en Vinaròs que “antes que pagar gastos regulares como gas, luz o agua hay que separar una cantidad para poder ahorrar porque después ya no queda nada”. En lo que respecta al carrito de la compra, Mapi incide en la importancia de los cupones descuento que puedes descargar gratuitamente de su web, así como en las promociones de muestras gratuitas: “Hay gente que no lo sabe y al final de mes puedes ahorrar bastante con eso. Además aconsejo comprar productos de caducidad próxima cuando los bajan de precio si se van a consumir el mismo día, y también se pueden congelar”.

Alerta por último a la hora de comprar por Internet en eludir “hacerlo de forma impulsiva y emocional. Muchas veces si estamos tristes o deprimidos intentamos ‘curarnos’ comprando en Internet porque lo ponen muy fácil, pero recomiendo aplicar la regla de las 48 horas, es decir, mirar un producto y antes de comprarlo pensarlo durante dos días porque si no es necesario lo dejaremos pasar”.

Una ‘influencer’ muy mediática

Esta castellonense se ha hecho muy popular a nivel nacional, pues se ha dejado ver en cadenas como TVE-1, Telecinco, Antena 3, Canal 9, Cadena Ser, Cope, Radio Nacional… Además ha publicado un libro con la editorial Grijalbo. Una repercusión que le ha abierto de par en par las puertas de grandes marcas como Vanish, Yves Rocher, Finish, The Body Shop, Heinkel… “Al principio nos poníamos nosotros en contacto con ellas y ahora son ellas las que nos llaman”, admite Mapi. Sobre el tiempo que le dedica a esta innovadora profesión, asegura que “no hay horario. Me cuesta desconectar porque me apasiona mi trabajo”.

Por último recomienda desde @ahorradoras seguir la cuenta de otra ‘influencer’ de Vinaròs como es @raqueltrendy: “Es una chica muy cercana y humilde que se nota que publica con el corazón. Pese a hablar de moda, que no me interesa tanto, la veo tan natural que me encanta”.