La emotiva despedida del castellonense Guillermo Montesinos a José Luis Cuerda

José Luis Cuerda, director, productor y guionista de cine falleció este martes a los 72 años. Una de las obras más conocidas del manchego fue la película ‘Amanece que no es poco’, en la que el actor Guillermo Montesinos figuraba en el casting. Más allá de este vínculo laboral, el castellonense recuerda los buenos momentos que pasaron juntos en Mediterráneo: “Al margen de esta película coincidí con él en un sinfín de actos. La última vez que estuvimos juntos fue con ocasión del Festival de Málaga, pues él recibía un homenaje y yo acudía a presentar el documental Regresa El Cepa. Cenamos juntos y a pesar de que estaba delicado de salud, no pensábamos que se iría tan pronto. Además teníamos la misma edad”.

Montesinos valora de la siguiente manera la trayectoria de Cuerda en el séptimo arte: “Como director era excepcional y como guionista, fantástico. Solo hay que recordar los diálogos de ‘Amanece que no es poco’, que son de una calidad extraordinaria”. Sobre este filme en concreto, en el que el actor representaba a un suicida frustrado, recuerda que “cuando se estrenó mucha gente no la entendió. Fue con el paso de los años cuando se convirtió en una película de culto”. Tan popular se hizo el largometraje que ha llevado a Montesinos a vivir alguna anécdota al respecto: “Más de una vez me han parado recitando diálogos enteros de la película y presentándose como ‘amanecistas’. Para mí el fenómeno de esta película es único en Europa, comparable al de Star Wars en Estados Unidos, pues periódicamente se juntan aficionados para interpretar escenas, en el pueblo en el que se rodó organizan visitas guiadas que parecen peregrinaciones e incluso tengo un varias figuras que me han regalado con personajes de la película”.

A nivel personal, Montesinos también destaca la calidad humana de un José Luis Cuerda que ha dejado desolados a un buen puñado de amigos con su marcha: “Era una delicia. Todos queríamos escucharlo porque en una tertulia era único contando anécdotas y recuerdos”. En los últimos años de carrera, en los que destaca su última película ‘Tiempo después’, el castellonense afirma que “ya le costaba rodar porque físicamente no estaba muy bien. En su última película ya no fue tan protagonista como en otras”.

En resumen, una gran pérdida para el cine y para sus allegados. Descanse en paz.