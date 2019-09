Ha nacido una estrella, se llama Carmen Arrufat y es de Castellón

San Sebastián acoge de forma anual el festival de cine más prestigioso en territorio español. Igual que Venecia en Italia o Cannes en Francia, la ciudad donostiarra recibe a lo más granado del séptimo arte durante esta cita. En la presente edición, que se prolongará hasta este sábado 28, ha brillado con luz propia una joven actriz castellonense, Carmen Arrufat, que recién aterrizada de la alfombra roja repasa «el sueño» que ha vivido en la cita en la que se ha presentado La Inocencia, la película que protagoniza y que fue rodada en Traiguera.

Es tal el volumen de elogios que ha recibido por parte de la crítica y del público —tras el filme los asistentes estuvieron seis minutos ovacionando la cinta—, que no es descabellado preguntarle por la posibilidad de ser nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación: «No me lo quiero plantear, pero si pasa fliparé. Ahora quiero vivir el presente. Ir a San Sebastián ya ha sido un sueño del que no desperté hasta volver a Castelló».

Todo empezó con Nicki Minaj...

Estudiante de Segundo de Bachillerato en Carmelitas, Carmen recuerda cuál fue el curioso paso que hizo que con 11 años decidiera probar suerte en la interpretación: «Aunque era muy tímida, en una gincana de La Pobla Tornesa, donde veraneo, me disfracé de Nicki Minaj. Me vestí de leopardo, con peluca rosa y cuatro mil calcetines en el pecho y el culo. Monté tal espectáculo que al acabar mi madre me dijo que me apuntara a teatro». Fue así como se inscribió en el Aula Cine y TV de la Escuela Municipal de Teatro de Castelló (EMTC), donde su profesor, Víctor Antolí, va apuntando a sus alumnos a los castings que van surgiendo… entre ellos el de La Inocencia.

«A los que empiezan les diría que no desprecien nada, desde un corto con alumnos de la UJI a lo que sea. Todo es experiencia y puedo decir que no hay nada imposible. Muchos directores buscan caras nuevas y ese fue mi caso con Lucía Alemany», afirma en referencia a quien le ha dirigido en su primer largometraje. «Buscaban una chica de 16 años y, aunque mentí porque entonces tenía 15, Lucía al verme dijo que era yo quien tenía que protagonizar la película. Le estaré eternamente agradecida porque le debo todo lo que tengo».

Incide Carmen Arrufat a la hora de hablar de su directora Lucía Alemany en que durante el rodaje «se convirtió en alguien en quien confiar. Fue muy exigente, pero me ayudó en todo». Tampoco escatima elogios a la hora de hablar de Laia Marull, su madre en la ficción: «El hecho de estar con ella, con Sergi López o Joel Bosqued fue increíble. Laia estaba al máximo todo el rato y aunque las escenas con ella eran las más complicadas, siempre me relajaba. Es una referente y gran parte del resultado de mi interpretación se lo debo a ella». Para ver la película en las salas convencionales habrá que esperar a finales de este 2019, pero queda claro que ni la cinta, ni la interpretación de Carmen dejarán indiferente a nadie.

La actriz, que también ha aparecido en la serie Nada será igual, confiesa que la película gustará a espectadores de todas las edades: "Es una película dura en la que también hay momentos graciosos en los que te tienes que reír. Mi personaje se queda embarazada con 17 años y aunque al principio lo veía más irreal, acabé metiéndome a tope". La película, de hecho, es autobiográfica con respecto a la directora, Lucía Alemany, que pasó por ese trance: "Me ayudó mucho en determinadas escenas, pero la verdad es que es un tema que no hablamos directamente. Tengo esa conversación pendiente".

Sus referentes en la interpretación son actrices como Jennifer Lawrence o Úrsula Corberó y no esconde que aunque le "gusta estudiar", su prioridad ahora es la interpretación: "Quiero estudiar una carrera porque mi familia me avisa de que el mundo del cine es muy difícil, pero aunque quiero compaginar las dos cosas, si hay que elegir elegiré el cine".