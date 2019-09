Seguro que conocen marcas como Dia, Pastas Gallo, Atún Calvo, Pavofrío, Mahou o Cruzcampo. También les ‘sonarán’ otras como El Gaitero, Heinz, Taurus, Protos o incluso Ferrari o Banco Santander. Pues bien, todas ellas tienen algo en común: Han llamado a las puertas de la alcorina Ana Antequino, conocida en los mundos digitales como @anacocinitas, para pedir que las promocione en redes sociales. “La primera que lo hizo fue Casa Tarradellas y les pregunté que si era cierto que me iban a pagar por usar sus productos. No me lo podía creer”, reconoce una de las ‘influencers’ más influyentes de Castellón con más de 60.000 seguidores en Instagram.

La historia de Ana con la cocina y las redes sociales se remonta al año 2013. “Antes no sabía ni cocinar un huevo frito, me quemaba los brazos cuando los preparaba”, recuerda con una sonrisa. Como tantos cocineros, sus mejores ‘maestras’ estaban en casa: “Mi abuela y mi madre cocinan muy bien. Antes iba siempre a su casa a comer y cenar, y cuando me metí en esto uno de mis objetivos era que sus recetas se conservaran para la eternidad”.

Su mejor menú

Le preguntamos a @anacocinitas que cuál sería su elección a la hora de conquistar un jurado con sus platos. Esto es lo que contesta: “El postre tengo claro que llevaría chocolate. Como plato principal quizá escogiera un arroz con carrilleras estilo ku-bac japonés, así que el primero sería más ligero. Estaría bien un tartar de atún o salmón, o un ceviche”.

Entrando ya en el apartado de redes sociales que domina a la perfección, Ana se congratula de tener “una comunidad de seguidores” que le apoya “muchísimo. Si no publico en un tiempo enseguida me preguntan si me pasa algo. Se portan muy bien y por suerte no tengo ‘haters’, de hecho muchos me mandan sus recetas”. Sí admite que en ocasiones este trabajo “es un poco esclavo porque te mandan cosas a todas horas y estás todo el día colgada del móvil”, pero lo cierto es que le gusta: “Cuando conseguí 10.000 seguidores lo veía como una locura. Nunca imaginaba que podía vivir de esto”, afirma @anacocinitas, que no oculta que ha dicho que no a alguna campaña: “Si no me convence un producto, no voy a promocionarlo”.

Aunque nacida en Valencia, Ana Antequino lleva residiendo en l’Alcora junto a su familia los últimos 20 años y relata que el cierre de la empresa cerámica en la que trabajaba fue la que le empujó a emprender esta actividad en redes: “Llegué por casualidad porque me gustaba el diseño. Ahora tengo todos los canales, pero sobre todo me vuelco en Instagram, y menos en Facebook y Pinterest. Mi punto negro son los vídeos, porque como soy muy perfeccionista veo que no llego a cocinar, grabar y editar, así que el canal de Youtube lo tengo un poco olvidado”.

Pese a que la base de su cocina es tradicional, Ana Antequino ha evolucionado y en la actualidad se atreve “con cualquier estilo. Me gusta crear y se me da bien la cocina internacional, desde japonesa a china, india, risottos... Unas veces sale bien y otras no tanto, pero cuando sale mal también lo publico porque no postureo nada. Lo mío es todo real; lo que se ve es lo que hay”. Es por ello que lamenta que muchos ‘influencers’ “compren ‘likes’, seguidores y reproducciones”, una práctica que esta alcorina ni se plantea: “Cada uno que haga lo que quiera, pero hasta ahora me ha ido muy bien así, por lo que no voy a cambiar. Con el paso del tiempo me he hecho más exigente y perfeccionista, pero la gente busca lo real. Por ejemplo, uno de los platos que me caracteriza es una torre de sándwiches”.

Para quienes buscan seguir sus pasos no oculta que su trabajo es “muy inestable porque no sabes qué marcas se van a poner en contacto contigo, ni cuándo”, y sobre la posibilidad de abrir un restaurante en el que ponga en práctica sus conocimientos responde lo siguiente: “Me lo han planteado muchas veces, pero lo veo muy esclavo porque mi madre ya trabajó 20 años en la hostelería y sé que cuantas más vacaciones tiene la gente, más tienes que trabajar. Además llevaría mal las críticas. Sí que me gustaría asesorar a restaurantes porque es un campo que creo que tiene muchas posibilidades”.

A la hora de recomendar un ‘influencer’ de la provincia, Ana se queda con Roberto @chefbosquet: “Lleva un rollo muy diferente al mío, más healthy, pero es mi amigo y muy crack”.