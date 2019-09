De Betxí al 'trono' de Instagram; así consiguió ser 'influencer' @david_gram

Para estar entre los castellonenses con más seguidores en Instagram no hace falta ser famoso internacionalmente, tener un cuerpo escultural o dedicarse exclusivamente a las redes sociales. David Ruiz Remolar, nacido en Betxí hace 34 años, se creó su cuenta en 2012. Comenzó a subir fotos con amigos como afición, pero poco a poco le fue picando el gusanillo y actualmente cuenta con más de 66.000 seguidores, amén de gestionar la conocida cuenta de @igerscs en la que muchos usuarios de la provincia comparten sus imágenes.

David comienza a diario su trabajo como administrativo a las 9.00 y termina a las 18.00 horas, pero una de las actividades en las que ocupa su tiempo libre fuera de su jornada laboral es la de realizar fotografías y subirlas a Instagram; con bastante éxito como podemos comprobar. “Antes le dedicaba mucho más tiempo, llegaba a pasar hasta cuatro horas al día. Ahora ya no me quita tanto tiempo, pero es algo que me gusta y me lo paso bien con esto”, reconoce.

En un principio, @david_gram, nombre de su perfil de Instagram, veía su actividad digital como una mera afición, pero ahora no oculta que dada su repercusión consigue que algunas marcas se pongan en contacto con él: “Sobre todo he hecho cosas de turismo. Viajé con Iberdrola a Edimburgo y con Citroën a Formentera e Ibiza. También hemos hecho cosas en VInaròs o Peñíscola, aunque ahora muchas empresas ponen directamente publicidad en Instagram antes que tirar de influencers”.

Este joven de Betxí, que comenzó a popularizar su cuenta por la calidad de sus fotografías, recuerda cómo subió “de 4.000 a 89.000 seguidores en apenas dos semanas cuando Instagram España comenzó a sugerir mi cuenta. Fue una locura”. Añade David que siempre le ha gustado la imagen, pero no se considera profesional: “Todo lo hago con el móvil porque es más cómodo; de hecho para editar las imágenes utilizo aplicaciones como Snapseed o Handy Photo”.

Sobre cómo llegó a gestionar la cuenta de @igerscs recuerda que viajó a Zaragoza a un encuentro de ‘influencers’ y fue allí donde le ofrecieron, conjuntamente con un amigo, llevar el popular perfil de castellonenses. “Te sorprende la gente lo creativa que puede llegar a ser. Proponemos retos semanales y cada día seleccionamos la que vemos mejor foto. Es una comunidad muy activa y he conocido a muchísima gente interesante con la que comparto esta afición”, reconoce. Apostilla que “en otras redes sociales como Twitter parece que todo lo que publiques esté mal, hay muchos ‘haters’, pero en Instagram la gente suele ser más abierta y comparte cómo ha hecho las fotografías, ubicaciones…”.

Afirma a su vez que Castellón ofrece un sinfín de posibilidades a los que quieran seguir sus pasos: “Recomendaría para los que empiezan escenarios de arte urbano como Fanzara, que da mucho juego, o el Torreón de Benicàssim, donde puedes inmortalizar amaneceres y atardeceres con contraluces muy lucidos. Después, poblaciones como Peñíscola o Morella dan mucho juego”. Afirma a su vez David Ruiz que “es una ventaja que prácticamente todo por aquí sea accesible y gratuito”, aunque recomienda “huir de lo más típico. Por ejemplo, el castillo de Morella es muy bonito, pero muchas veces queda mejor la foto original con sus calles, murallas…”.

Por último, recomienda @david_gram estas cuentas de castellonenses que como él se están haciendo un nombre en Instagram gracias a la fotografía: @viro_fotografia, @tanosm o @somriualacamera.