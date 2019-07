Laura Martí, de Top Woman 2019: "La seguridad es mi gran punto fuerte"

Laura Martí tiene 20 años y estudia Magisterio Infantil. Con ganas de vivir nuevas experiencias, la nulera participará en el certamen Top Woman 2019, al que considera un trampolín.

ENTREVISTA

P:¿Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2018?

R:Para vivir una nueva experiencia. Quiero disfrutar de la moda desde cerca, ya que me gusta mucho. Me ilusiona.

P:¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

R:Espero conocer a gente nueva y llevarme un buen recuerdo de todo esto. Creo que eso es lo más importante.

P:¿Estás nerviosa en participar en este evento tan importante?

R:No, lo afronto como una experiencia más, con muchas ganas y máxima ilusión. Hay que disfrutarlo a tope.

P:¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de ‘Mediterraneo’?

R:Para mi, la chica del verano tiene que caracterizarse por ser divertida, carismática y, sobre todo, muy agradable.

P:¿Cómo te describirías a ti misma?

R:Creo que soy agradable, simpática y segura de mi misma. Muy natural.

P:¿Cómo empezó tu gusto por la moda?

R:Desde pequeña siempre he tenido mucha curiosidad por ella. El certamen de Top Woman me parece una bonita oportunidad para vivir la moda desde cerca.

P:¿Dónde y cómo te ves dentro de una década?

R:Trabajando como profesora y recordando esta etapa de mi vida con mucha nostalgia y con cariño. Es mi deseo.

P:¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

R:Creo que con mi saber estar y mi simpatía puedo ganarme al jurado en Orpesa. Aunque todas mis compañeras son realmente guapas, todo es posible.

P:¿Cuáles son tus puntos fuertes?

R:Mi seguridad y saber estar, entre otras cosas. Creo que estos dos características me ayudarán mucho en el certamen.

P:¿Y los menos fuertes?

R:Los momentos de nerviosismo. Aunque muchas veces consigo calmarme.

P:¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

R:En un futuro me veo trabajando como profesora, ya que estudio Magisterio Infantil. Hasta el momento es lo que más me llena y por eso quiero dedicarme a ello cuando acabe de estudiar.

P:¿Crees que Top Woman puede ayudarte a lanzar tu carrera como modelo?

R:Si, sería un gran trampolín para hacerme ver en este mundo del modelaje.

P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: Me gusta disfrutar de los días con mi familia y amigos. Además, me gusta mucho hacerme fotos. Enfoco mi perfil en las redes hacia mi profesión como modelo.

P: ¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

R: Mis padres. Siempre están al pie del cañón a la hora de lanzarme en nuevos proyectos. ¡Gracias por vuestro apoyo!

P: ¿Te has preparado de alguna forma especial para el evento en Marina d’Or?

R: No, no me he preparado mucho. He estado mirando algunos videos para aprender distintas formas de desfilar.

