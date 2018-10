María José Campanario reaparece en la Primera Gala Benéfica sobre Fibromialgia

María José Campanario ha reaparecido para presentar la Primera Gala Benéfica sobre la Fibromialgia, de la que es madrina. La mujer de Jesulín de Ubrique ha acudido a este evento para ofrecer su experiencia a los que pasan por su misma situación.

En su intervención en el evento, María José Campanario ha asegurado: "Los que padecemos esta enfermedad tenemos más días malos que buenos, es una lástima. Ya va siendo hora de que las administraciones y la sanidad nos planteen alguna solución a nivel multidisciplinar. Los enfermos de fibromialgia no estáis locos, el dolor que se padece es real, aunque no se ve. Desgraciadamente no hay una radiografía o prueba diagnóstica todavía que pueda descartar quien la padece y quien no".

Esta es la primera vez que la castellonense se deja ver en público desde el pasado agosto, cuando acompañó a Jesulín en su regreso a los ruedos. En aquel momento, Campanario parecía recuperada tras su recaída de mayo.