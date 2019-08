Miguel Ángel Silvestre está muy bien acompañado

El actor castellonense Miguel Ángel Silvestre publicó una fotografía en Instagram disfrutando de una tarde con sus sobrinos en la playa de Castelló. Silvestre, que no puede disimular el cariño que siente por los pequeños, les dedicó unas bonitas palabras: «Creo que se lo consiento todo pero mientras ella me ponga la mano así y él me pida hacer la siesta juntos...». La imagen lo dice todo.