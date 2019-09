Miguel Ángel Silvestre presenta su nueva serie en el Hormiguero

Anoche Miguel Ángel Silvestre acudió a El Hormiguero a promocionar la serie 'En el corredor de la muerte', de Movistar+, aunque admitió que la admiración que sus sobrinos sienten por el presentador, Pablo Motos, también tenía algo que ver con su presencia allí.

El castellonense reconoce que ha supuesto una "gran responsabilidad" tener que interpretar un personaje como el de Pablo Ibar, un español que ha estado durante 25 años en el corredor de la muerte y que recientemente ha sido condenado a cadena perpetua. El actor admitió durante su entrevista con el presentador del programa que no le habría sido posible interpretar este personaje si no creyera en su inocencia. "No soy vidente, no sé lo que pasó, pero me he informado sobre el tema, y creo firmemente que es inocente. Este caso es un claro ejemplo de la manipulación y del mal funcionamiento de la justicia", afirmó Miguel Ángel Silvestre. Otro factor que el castellonense consideró "indispensable" para embarcarse en este proyecto es que no cree en la pena de muerte.

La serie se estrenará este viernes 13 de septiembre en la plataforma Movistar+. El actor se mostró contento y reconoció que le va "muy bien". El resto de su participación en el programa se basó en los contenidos habituales que suelen hacer diversos colaboradores.