De Nules al olimpo de los cámaras andaluces

Fernando Julián trabajó hasta los 29 años en una empresa de contabilidad. Pese a contar por aquel entonces con un contrato fijo, lo que a buena parte de los mortales les sujeta a su trabajo, tenía una afición: la de grabar y hacer fotos, y poco a poco este hobby acabó convirtiéndose en su nueva profesión. Se cumplen ahora cinco años desde que abrió su estudio Filmart-T en Nules, ciudad de adopción pues nació en Alqueries, y no le han ido mal las cosas: «No me he arrepentido nunca de la decisión que tomé».

El protagonista de esta historia solo se ha presentado a un concurso en su carrera, y el resultado ha sido inmejorable. Así lo relata Fernando: «Vi en redes sociales que se concedían los Premios de Andalucía de la Imagen, así que presenté unos trabajos a falta de un par de días de que expirara el plazo. Con uno, el del vídeo preboda, fui ganador y con otro, el de boda, fui finalista».



El cámara asegura que su principal reconocimiento «es la satisfacción del cliente», pero no oculta el orgullo que supuso el galardón en tierras andaluzas. «Fue una sorpresa, pero tiene especial valor porque se presenta gente muy buena de toda España y quienes nos reconocen son los compañeros. Nosotros, que tenemos el estudio en un pueblecito como Nules, es difícil sonar a nivel nacional y con estos concursos podemos competir en igualdad de condiciones con gente de distintos puntos».



Agenda ocupada en el 2020

Fernando afirma que tiene la agenda para los próximos meses completa debido al éxito que están teniendo sus trabajos en internet. «El año 2020 lo tengo prácticamente cerrado porque me marco un cupo de bodas y de ahí no paso».

Como anécdota, este alquiriense ha recorrido buena parte de la geografía nacional y países como Reino Unido o Francia: «Ahora voy a Ibiza a grabar un vídeo de posboda. También tengo una ceremonia en Mallorca de una pareja de Canadá y hace poco estuve en Blanes (Girona), grabando cómo se casaba una pareja de Las Vegas». También ha filmado el enlace de alguna cara conocida como es el exjugador del Barça e internacional venezolano Jeffrén Suárez. «Hay veces que los novios son ingleses y entre que ellos no saben español y yo poco inglés, tenemos que comunicarnos con el traductor del móvil», bromea.



Un bonito escenario

El vídeo preboda con el que este alqueriense afincado en Nules se llevó el Premio de Andalucía de la Imagen está grabado en una ganadería de Teruel y se puede consultar en la web de Mediterráneo. «La pareja son dueños de esa ganadería y querían que el reportaje se hiciera en esta finca, así que fui con mis cuatro cámaras, mi dron, grabadora... y quedó un vídeo bonito», reconoce Fernando Julián Silvestre, que estuvo entre tres y cuatro horas de grabación.