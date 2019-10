Pablo, el 'influencer' de las cabras de Burriana que quiere ser artista fallero

Los caminos de Instagram son inescrutables. Si no cómo se explica que un chaval de 19 años de Burriana cuente con más de 50.000 seguidores en esta red social publicando solo fotos de cabras… Lo cierto es que Pablo Martínez Tornador ha encontrado un filón con unas imágenes de estos simpáticos animales que están dando la vuelta al mundo. “La mayoría de mis seguidores son de Estados Unidos, pero también tengo muchos en Brasil, Reino Unido, Canadá y, por mucho que me pese, menos en España”, reconoce el joven.

Pablo creó la cuenta en noviembre de 2016 bajo el nombre de @mundocabruno, pero viendo la internacionalización que estaba teniendo su perfil decidió cambiarlo por el inglés @world_goats. El porqué de crear una cuenta de cabras, una iniciativa cuanto menos poco usual, lo explica a continuación: “En un grupo de Whatsapp con amigos cada uno creamos un personaje de la serie de ‘Puente Viejo’. A mí las cabras ya me gustaban, así que mi personaje tenía un rebaño. Ahí me empezó a interesar y ahora es mi animal preferido”. Y dentro de las cabras siente predilección “por las más pequeñas y blancas. También me gustan mucho los vídeos con las cabras saltando o balando”.

Un futuro artístico

Pese a la más que notable repercusión que tiene su perfil, Pablo entiende que su futuro no puede pasar por dedicarse profesionalmente a esto. Lo ve más como una afición que compagina con sus estudios de segundo curso de un grado superior de artista fallero. “Es mi pasión y quiero trabajar en un futuro como artista en un taller. Lo de las cabras al principio no me lo tomaba en serio y subía fotos de dudosa calidad. Ahora cuido más el perfil, pero tampoco le dedico más de una hora al día”, asume.

A la hora de conseguir material, el burrianense destaca que sus seguidores son los primeros que le nutren de fotografías. “Me las pasan por muchos canales. Después alguna también es mía, por ejemplo de este verano cuando fui al Vall d’Arán, pero la mayoría es de gente que si hace una se acuerda de mí me las envía, y es de agradecer”. Pablo subraya además que los mensajes que más le impactan son “los de la gente que me dice que gracias a esta cuenta le gustan las cabras”.

También cabras de peluche

Al margen de la citada cuenta de las cabras, Pablo también gestiona un perfil de peluches de este popular cuadrúpedo. La misma lleva el nombre de @7minigoats y más de 2.000 usuarios de Instagram ven con frecuencia sus contenidos. “En las fotos salen los siete peluches que tengo de cabras. Me gusta llevármelos a paisajes bonitos, pero como son siete tengo que llevar una mochila muy grande para transportarlos y no los saco demasiado”, lamenta.

El joven de 19 años, que también gestiona cuentas similares en Twitter y Youtube, reconoce que hasta ahora no ha podido monetizar todavía todo este impacto y confía en que alguna marca se ponga en contacto con él para promocionar sus productos: “Llegué a pensar en sacar pulseras, pero como lo hago porque me gusta, tampoco me importa demasiado ganar dinero con esto”.

Por último, a la hora de recomendar otras cuentas de Instagram de Castellón asegura que le gusta la de @periodicomediterraneo, lo que agradecemos desde estas líneas, así como la de personajes como Miguel Ángel Silvestre o Carlos Latre.