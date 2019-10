Rossell puede presumir de artista: Mayo

En grandes poblaciones como Madrid o Barcelona es lógico que se pueda encontrar de todo. Desde artistas a bomberos, pasando por artesanos, oftalmólogos o bibliotecarios, todo el espectro laboral suele estar representado en estas urbes. Más difícil es topar con determinadas profesiones en núcleos poblacionales más pequeños, y si nos vamos a Rossell, donde residen menos de mil habitantes, es harto improbable que existan por ejemplo artistas de primer. Una cuestión de probabilidades. Sin embargo, Mayo, nombre artístico Guillem Caballer Mayo, se ha propuesto romper con todas las barreras, y a fe que lo está consiguiendo.

Por de pronto ya ha publicado su primer ‘single’ en todas las plataformas musicales habidas y por haber… y el resultado no se ha hecho esperar, con miles de escuchas en Google Amazon Music, Spotify o Youtube en poco más de una semana. La viral canción, titulada ‘Canto y Corto’, es la mejor carta de presentación para un artista que tiene en Blas Cantó, Ruth Lorenzo o Agoney como sus referentes.

Como curiosidad, Mayo ha intentado entrar en las dos últimas ediciones del programa ‘Operación Triunfo’, pero no hubo suerte: “Al final es una lotería. El año pasado me presenté solo en Barcelona, y este en Barcelona y Valencia, pero al final éramos 6.000 candidatos para muy pocas plazas, así que entiendo que es muy complicado. De todas formas me quedo con la experiencia”.

Antes de intentarlo con el citado concurso televisivo, Mayo comenzó a tocar el piano y el clarinete en la Associació Musical Filharmònica Rossellana, y posteriormente estudió música en el Conservatorio de Benicarló. Con 18 años comenzó a cursar Filología Catalana y después Turismo en Tarragona, pero tenía claro que la música era lo suyo, así que al final hizo las maletas y ‘emigró’ a Barcelona para hacer carrera como artista. “Es lo que quise hacer desde siempre”, admite a sus 24 años.

Este primer ‘single’ lo ha grabado con el productor Marc Martín y pretende publicar hasta tres nuevos temas en el próximo 2020. Posteriormente intentará grabar un disco, actuar en conciertos y festivales… y lo que surja. Donde no le faltará apoyo será en su Rossell natal, pues ya ha testado la reacción de sus vecinos: “La gente está aquí muy contenta. El recibimiento ha sido increíble y me apoyan muchísimo”.