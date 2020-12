Sergio Serra, 16 años de servicio en el Hospital Provincial de Castellón: "Es mi segunda casa"

Hoy jueves 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y qué mejor forma para homenajear a este colectivo que conociendo el testimonio de un castellonense empeñado desde que nació hace 37 años con Síndrome Down en derribar todas y cada una de las barreras que han salido a su paso como es el caso de Sergio Serra Serrano, celador del Hospital Provincial desde octubre del 2004.

Sergio accedió al centro sanitario como ordenanza, aunque con la reciente homologación de puestos de trabajo llevada a cabo su categoría profesional es la de celador sin atención a pacientes. Apasionado de su trabajo en el Provincial, al que cataloga como su “segunda casa” se dedica al reparto de correspondencia, interconsultas, documentación, material... y colabora con los servicios que se ocupan de la citación de pacientes. La apuesta del hospital por la integración de personas con discapacidad es clara, pues junto con Sergio trabajan en la gestión de papelería Arabela Arenas y Marta Peñarroya. “Están perfectamente integrados y cumplen sus funciones a la perfección. Su nota es de 10 sobre 10”, destaca Eva Castillo, jefa personal subalterno del centro.

Su trabajo, su pasión

Sergio Serra asume que la pandemia del coronavirus le azotó especialmente cuando no pudo acudir regularmente a su lugar de trabajo al ser considerado personal de riesgo: “Fue muy difícil. Caminaba por el pasillo de casa, hacía los deberes… pero no era lo mismo. Me faltaba algo, me faltaba ir al hospital”. Y es que este castellonense es muy querido en el centro, donde se celebra con especial entusiasmo su cumpleaños cada 17 de julio: “Se hace una gran fiesta, todos los compañeros me felicitan y me lo paso en grande. Conozco a todo el mundo y todos me caen bien, así que ese día lo espero con muchas ganas”.

Su jornada laboral comienza a las 8.00 y hasta las 15.00 este todoterreno no para: “Me conozco todo el Hospital Provincial de memoria. Aunque me toca madrugar un poco, vivo al lado y estoy acostumbrado a mi trabajo. La verdad es que aquí estoy feliz”.

Cuestionado sobre si el Síndrome de Down que padece le impide realizar alguna de las tareas contesta lo siguiente: “Me veo como uno más, no creo que haya nada que no pueda hacer”. Sus compañeros pueden dar fe de que está en lo cierto…