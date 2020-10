Silvia Tirado, una castellonense a los 'mandos' de LaVuelta

Conocía los entresijos del ciclismo porque se dedicó a ello durante mucho tiempo. Acumuló numerosos títulos a nivel autonómico y fue campeona de España. Compitió en el extranjero y llegó a ser la ciclista provincial con la trayectoria deportiva más destacada. Sin embargo, ante el futuro más que incierto que se le presentaba a nivel deportivo, optó por dejarlo y pasó a estudiar Periodismo.

Ahora, para matar el gusanillo, Silvia Tirado no solo sale a rodar con su grupeta los fines de semana, sino que se ha embarcado en la aventura de vivir La Vuelta desde dentro como una de las conductoras oficiales.

La del 2020 es su cuarta participación al volante de uno de los coches de invitados aunque, sin lugar a dudas, está siendo la más «extraña» debido a la pandemia. «Mi labor es la de llevar en el coche a los invitados de los patrocinadores de La Vuelta para que hagan seguimiento de la etapa en directo», explica. «La verdad es que, después de cuatro años, se ha notado un bajón porque los confinamientos perimetrales de las distintas ciudades han provocado que no hayan zonas VIP y puntos de encuentro, y hay menos invitados que otros años», argumenta.

Las personas que forman la organización están separadas por burbujas y no puede existir contacto entre ellas. Mucho menos con los ciclistas. «Estamos adaptándonos, porque no tenemos tanta libertad como en años anteriores. Estamos separados por burbujas y no podemos estar con los ciclistas, ni en las zonas donde estén, como el control de firmas o la zona de salida. Tampoco coincidimos en los hoteles, y siempre tenemos que intentar desayunar y cenar con nuestros compañeros, porque coincidimos con personal de carrera que sí se relaciona con los ciclistas y hay que tener mucho cuidado», puntualiza Tirado.

Más allá de mantener la distancia de seguridad, lavarse las manos y llevar siempre la mascarilla FFP2, los conductores han de desinfectar los vehículos después de cada etapa. De momento, todas las medidas que se están tomando están surtiendo efecto, ya que los PCR a los que han sido sometidos tanto los ciclistas como la organización estos días han dado todos negativo. Que siga siendo así.